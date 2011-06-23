İnan Kıraç, Erdoğan'la görüşmek için 1 buçuk saat bekledi!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la "helalleşmek" için 9 Haziran Perşembe akşamı AKP Genel Merkezi'ne giden işadamı İnan Kıraç'ın, 1.5 saat boyunca beklediği ortaya çıktı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "CHP seçimlerden birinci parti çıkacak" dediği haberleri üzerine sert tepki gösterdiği işadamı İnan Kıraç'la "helalleşme" görüşmesinin ilginç ayrıntıları ortaya çıktı.

Tek başına gitti

Erdoğan'ın, "Hakikaten, yazılanlar söylenenler doğruysa, geleceğe yönelik bazı riskleri üstlenmiş demektir" sözlerinden rahatsızlık duyan Kıraç, Erdoğan'la görüşüp "yanlış anlaşılmayı gidermek" için girişimlerde bulundu. Temas için uygun tarih ise seçimden sadece 3 gün önce, 9 Haziran Perşembe günü olarak ayarlandı. Alınan bilgilere göre, Kıraç, saat 20.00 civarında Peugeot 607 marka bir araçla tek başına AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. O saatlerde, Başbakan da bir canlı yayına katılmak üzere odasında çalışıyordu.

Başbakan'ın makamının bulunduğu 8. kata çıkarılan Kıraç, Özel Kalem'de misafir edildi. Ancak Erdoğan'la görüşebilmek için tam 1.5 saat beklemesi gerekti. Bu bekleyişin ardından görüşme ise 45 dakika sürdü.

Kıraç, "CHP kazanacak" gibi bir sözünün olmadığını belirterek işadamları olarak böyle bir siyasi tartışmanın içine girmelerinin yanlış olacağını söyledi. Kıraç'ın ardından da özür dilediği bildirildi.

Kıraç, görüşmenin ardından Genel Merkez'in ön tarafında bulunan açık otoparktaki aracına binerek uzaklaştı.

Olay yaratan sözler

Erdoğan, "İnan Kıraç CHP'nin birinci çıkacağı yönünde bahse girdi" iddiası üzerine ünlü işadamını eleştirmişti. Başbakan, "Doğrusu Kıraç'ı bu işlerin içinde görmek istemem. Bu işlere bulaştığını duymak da istemem. Ama hakikaten, yazılanlar söylenenler doğruysa, bu tabii geleceğe yönelik herhalde kendisi de bazı riskleri üstlenmiş demektir. Bundan önce ben davetlerine katıldım. Şimdi aksini beyan etmedikçe ben bundan sonra açılışına gitmem" demişti