İnan: Biz de varız

Yattara’dan müjde var Yattara’dan müjde var

Trabzonspor'un milli oyuncusu Selçuk İna, Trabzonspor'u şampiyon yapmadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.Ligin ilk 2 haftasında attığı gollerle bordo-mavili takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Selçuk İnan, Trabzonspor Dergisi'nin Eylül ayı sayısındaki röportajında, Trabzonspor'a gelmeden önce birçok takımın kendisini istediğini, ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın görevde bulunmasının kararında etkili olduğunu belirtti.Ersun Yanal'ı çok iyi tanıdığını ifade eden Selçuk İnan, ''Ne istediğini biliyorum. Ayrıca hocanın dışında yönetimin de beni fazlasıyla istediğini gördüm. Hoca istediği için değil, kendileri beğendiği için teklif yaptılar. Böyle olunca Trabzonspor'a fazla düşünmeden geldim. Bana göre insan çok istendiği yere gitmeli. Bu isteği gördükten sonra Trabzonspor'a geleceğim diye söz verdim. Sonrasında diğer büyük takımlardan gelen teklifleri düşünmedim bile. İyi ki gelmişim'' dedi.Trabzonspor'un büyük olduğunu bildiğini, ancak taraftarların takımlarına bu kadar bağlı ve tutkulu bir şekilde desteklediklerini bilmediğini kaydeden Selçuk İnan, ''Böyle bir sevgiyi ilk defa gördüm. Trabzonspor'da oynamanın zor olduğu hep söylenir. Ama insanların takımlarını çocuğuymuş gibi sevdiğini görünce mutlu oldum. Şehirde bir iki defa gezme imkanı buldum ve anladım ki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil hiçbir kulübün taraftarı takımına bu kadar bağlı olamaz. Ayrıca çok bilinçli ve futbolu iyi bildiklerini gördüm. Onlardan tek isteğim bizi iyi ve kötü günde aynı şekilde desteklemeleri. İnşallah her şey çok güzel olacak'' diye konuştu.Sezon öncesi kadronun başarıyı yakalamak için kurulduğunu belirten Selçuk İnan, ''Buradaki oyuncuların hepsi çok kaliteli. Hatta büyük fedakarlıklar yapılarak transfer edildiler. Ciddi paralar harcandığını biliyoruz. Bunun karşılığında başarı istenmesi gayet doğal. Biz de oyuncular olarak başarı sağlamayı çok istiyoruz, ama 'ilk yıl mutlaka şampiyon olacağız' diye şartlanmamamız lazım. Çünkü yeni oluşan bir takımız, en kötü ihtimalle ilk 3 takım arasında ligi bitirmek niyetindeyiz. Yarışın içinde olacağız. Gücümüz bu yarışın içinde olabilecek düzeyde'' dedi.Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu dile getiren Selçuk İnan, ''Bu süreç içerisinde en büyük başarıları yakalamak istiyorum. Hatta 3 yıl sonra sözleşmemi uzatmak da isterim. Ama zamanı geldiğinde ülkemi Avrupa'da temsil etmek hedeflerim arasında. Şampiyonluk yaşamadan Trabzonspor'dan gitmem'' diye konuştu.Selçuk İnan, ligin ilk haftasındaki Ankaraspor maçı öncesi büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, ''Tesislerden çıkmadan beni bir heyecan kapladı. Sonra stada yaklaştıkça taraftarların oluştuğu konvoy beni çok etkiledi. Böyle bir şey olamaz diye düşünmeye başladım. Stada girdiğimizde ise müthiş bir atmosferle karşılaştım. Dolu tribünler bizi bağrına basıyordu. O anı unutamam. Taraftarın desteğiyle maça başladık. Güzel de bir gol attım. Stadı dolduran taraftarlara bir armağan verdiğim için ayrı mutluluk yaşadım. İnşallah bunun devamını getiririz'' dedi.Futbol kariyerinde merdivenleri hep tek tek çıktığını belirten Selçuk İnan, ''Gidişatım tam benim belirlediğim gibi devam ediyor. Sürekli üstüne koyarak gidiyorum. Bir anda hızlı bir çıkış yapmak istemiyorum. Çünkü bu tip hızlı çıkışların aynı şekilde inişi de olabiliyor. En iyisi sağlam adımlarla ilerlemek. Önümde futbol oynamak için çok uzun bir süre var. Amacım futbolu en üst seviyede noktalamak. Ben en çok ön liberoda oynamayı seviyorum. Çünkü özelliklerimin oraya uygun olduğunu düşünüyorum. Ama hocam nerede görev verirse en iyisini yapmaya çalışırım'' dedi.Selçuk İnan, İspanya ligini sevdiğini ve orada oynanan futbolun göze hoş geldiğini belirtti.