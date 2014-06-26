Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ile vatandaşların bir araya gelmesi amacıyla huzur toplantısı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Park Bosphorus Otel'de düzenlenen toplantıya Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu İlıe Emniyet Müdürü Ünal Altıner, başkomiserler, komiserler, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Ünal Altıner yurt dışındaki ve Taksim'deki eylemleri değerlendirdi.

'Galatasaray Meydanı'na gelip çadır kuramazsın'

Altıner, “Ben bir buçuk ay New York'ta kaldım. Meydanın olduğu yerde üç bin tane öğretmen maaşları protesto ediyorlar. Bir atın sırtında bir polis onları takip ediyor. Sadece bir tane polis var. Ve kaldırımda yürüyen öğretmenlerin bir tanesi ayağını kaldırımdan aşağıya atmıyor. Düzenli yürüyorlar kırmızı ışıkta herkes duruyor.

Yol kapatırım, çadır kurarım benim özgürlüğüm; özgürlük başkalarının hayat haklarının başladığı yerde biter. İstiklal Caddesi'ne gelip kapatamazsın arkadaş. Galatasaray Meydanı'na gelip çadır kuramazsın... Öyle bir dünya, yok. İn deniz kenarına kur çadırını, parka kur nereye kuruyorsan kur ama insanların hayat haklarına müdahale edecek yerde olmaz" dedi.

'Böyle bir dünya yok'

"Buradaki konseptimiz şu özellikle Taksim meydanı, İstiklal Caddesi bir turizm merkezidir insanların gezdiği tozduğu yerlerdir" diyen Altıner, "Biz toplumsal olaylarda 1 Mayıs'ta, Gezi'nin yıldönümünde, Soma ile alakalı konularda da aynısını yaptık. 1000-2000 polisi bütün ara sokaklara yerleştiriyoruz. Ellerinde molotofla halkın içine gelenleri daha gelmeden alıyoruz, olay başlamadan yakalıyoruz. Altı aydır bunu yapıyoruz olay başlamadan 200 kişi yakalıyoruz. Olay 15 dakika sonra bitiyor neden biliyor musunuz? Vatandaş bilmiyor ki, vatandaş neyi bilmiyor?

Eylemci atmaya başlıyor polisin üzerine atmaya başladıktan sonrasını görüyor vatandaş.. Kimse elinde patlayıcıyla, sapanla şununla bununla gelemez. Burası Türkiye'nin Dünya'nın kalbidir. Biz burada İstiklal Caddesi'ne barikat kurdurup ateş yaktıramayız. Yaktırırsam ben bu işi bilmiyorum demektir. Görürseniz söyleyin çok açık söylüyorum, görürseniz 'bu adam işini bilmiyor' deyin. Böyle bir dünya yok. Avrupa ülkelerinin hiç birinde ana merkezlerde, ana meydanlarda gidip yolları kapatacaksınız kıracaksınız dökeceksiniz.

Demokratik haklar insanlara gösterilen belirli alanlarda ve güvenilir alanlarda demokratik haklarını yerine getireceklerdir. Bu konuda anlayışımız herkesin -inancına, düşüncesine, fikrine, protestosuna şiddet içermediği müddetçe sonuna kadar saygı duyarız" ifadesini kullandı.