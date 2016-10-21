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İmzasız 'FETÖ' ihbarları değerlendirilmeye alınmayacak

İmzasız ihbarların değerlendirilmeye alınmayacağını belirten karar Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Ekim 2016 23:28

'FETÖ' ile mücadelede imzasız ihbar mektupları değerlendirilmeyecek. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayınlanan genelgede, "İdarelere verilen dilekçelerden; sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi ihtiva etmeyenler incelenmeyecektir" denildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Demokratik katılımı ssağlayan araçlardan dilekçe hakkı, başta Anayasamız ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Mezkur Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca yetkili makamlara verilen dilekçelerde; dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin belirtilmesi gerekmektedir.

Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadele, idarelere dilekçe verilmek suritiyle de desteklenmektedir. Ancak bu kapsamda; söz konusu örgüt, yapı, ıluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin olarak idarelere verilen dilekçelerden; sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi ihtiva etmeyenler incelenmeyecektir."

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