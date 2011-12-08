T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmzası var kendisi yok

Ergenekon tutuklusu Avukat Öztürk, gerçeğe aykırı tutanak düzenledikleri iddiasıyla 2 polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

08 Aralık 2011 02:00


T24- Ergenekon tutuklusu Avukat Serdar Öztürk, gerçeğe aykırı tutanak düzenledikleri iddiasıyla 2 polis hakkında İstanbul ve Ankara’da suç duyurusunda bulundu.

Serdar Öztürk

Hürriyet'in haberine göre, Ankara’daki savcı 2 polisin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde çalıştığını tespit etti. İstanbul’daki savcı ise polisleri bulamadı.  Ankara yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul’a gönderdi.   ‘Bulunamayan’ polislerden Y.E.’nin 2 Kasım’da soruşturma savcılığına “şüpheli” sıfatı ile dilekçe vererek dosyadan fotokopi çektirdiği belirlendi.


Ergenekon davasının tutuklu sanığı Avukat Serdar Öztürk, “Gerçeğe aykırı tape tutanakları hazırladıkları” iddiasıyla iki polis memuru hakkında, İstanbul ve Ankara savcılıklarına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Ankara savcısı iki polisin İstanbul Terörle Mücedele Şubesi’nde çalıştığını saptarken, İstanbul’daki savcı polislerin bulunamadığını belirterek takipsizlik kararı verdi. “Bulunamayan polisin” Ankara’dan gelen dosya üzerine açılan soruşturmada savunma yapmak için imzayla savcılıktan dosyanın kopyasını aldığı ortaya çıktı.


Yanlış kayıt yapıldı


Hakkında gerçeğe aykırı bir şekilde kendisi tarafından bir başka kişiye mesaj gönderilmiş gibi tutanak düzenlendiğini, bu tutanağa dayanılarak örgüt üyesi olarak suçlandığını iddia eden Avukat Serdar Öztürk, “tape” tutanaklarını hazırlayan ve altında sicil numaraları bulunan iki memur ile TİB Başkanlığı hakkında Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu. 


Öztürk’ün suç duyurusu üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Büyükabacı, bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bilirkişi raporunda, “Öztürk’e ait numaraya gelen mesajın, kendisine gelmiş gibi değil, kendisinden karşı kişiye gönderilmiş gibi kayıtlara girdiği” tespit etti.


Savcı Büyükabacı, sicil numaraları kayıtlı polislerin İstanbul Terörle Mücadele bürosunda görev yaptığını belirledi. Bunun üzerine Büyükabacı, iki polis hakkındaki evrakı 13 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 


Sicil numarası belirtilen polisler tespit edilemedi


Aynı dönemde aynı yöndeki suç duyurusu dilekçesine bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan ise 26 Ekim’de, “Bahse konu sicil numaralı polis memurlarının olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Avukat Öztürk, takipsizlik kararına itiraz etti. Savcı Kaplan, kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Dilekçede sicil numarası belirtilen polislerin tesbit edilemediği ve Cumhuriyet Savcılığımızın bu delilleri yeniden incelemeye konu etmesinin devam eden davaya müdahale kapsamında olacağı anlaşılmıştır.”


Polis fotokopi almış


İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda, Ankara’dan gelen yetkisizlik kararı verilen dosya nedeniyle 2011/139174 esas numarası ile başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Bu soruşturmayı savcı Ali Çelebi yürütüyor. Savcı Kaplan’ın  “Bulamadığı” polis memuru Y.E.’nin ise 2 Kasım’da soruşturma savcılığına “şüpheli” sıfatı ile dilekçe vererek dosyadan fotokopi çektirdiği belirlendi. Memur suçlarına bakmakla görevli Kaplan, geçen hafta HSYK kararı ile özel yetkili Cumhuriyet savcısı olarak Beşiktaş Adliyesi’ne gönderildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24