İmzalar atıldı, Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi resmen başladı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi başladı. Güneş, bugün saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenenlen imza töreniyle resmen Beşiktaş Teknik Direktörü oldu.

Siyah beyazlılar tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Şenol Güneş ile profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda 2+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır.

Buına göre Şenol Güneş'e;

* 2015-2016 sezonunda 1.500.000 euro

* 2016-2017 sezonunda 1.500.000 euro ödenecektir.

Şirketimiz 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda Şenol Güneş'e 2017-2018 sezonu için 1.500.000 euro ücret ödenecektir.

Anlaşma gereği, Şirketimiz sözleşmeyi 1.sezon sonunda 500.000 euro tazminat ödemek suretiyle fesih hakkına sahiptir" denildi.

Bilic ile yollarını ayıran Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş ile ilk olarak pazartesi günü görüşmüş ve prensip anlaşmasına varmıştı. Güneş, daha sonra ikinci başkan ve futbol komitesi başkanı Ahmet Nur Çebi ile de bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat süren görüşmenin ardından iki taraf uzlaşmaya vardı.