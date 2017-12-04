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İmzacı akademisyenlere ilk duruşma öncesi destek açıklaması

İZMİR, (DHA)- BARIŞ Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan akademisyenlerin İstanbul'da 5 Aralık'ta yapılacak ilk duruşması öncesinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB

04 Aralık 2017 20:26

İZMİR, (DHA)- BARIŞ Bildirisi\'ne imza attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan akademisyenlerin İstanbul\'da 5 Aralık\'ta yapılacak ilk duruşması öncesinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) akademisyenlere destek çağrısı yaptı.
Barış Bildirisine imza attıktan sonra açığa alınan veya görevlerinden ihraç edilen, haklarında \'terör örgütü propagandası\' yapma suçundan soruşturma başlatılan Türkiye genelindeki 136 akademisyenden 10\'u, yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi\'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi İzmir\'de, Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi\'nde basın toplantısı düzenleyen; KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu  ve TTB, barış bildirisi imzacısı akademisyenlere destek verilmesi çağrısında bulundu. Basın metnini okuyan Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ulaş Yasa, barış talebinin yargılanamayacağını ve imzacı akademisyenlerin üniversitedeki görevlerine geri döneceğini öne sürdü. Akademisyenlerin bu toplumun aydınları olduğunu belirten Yasa, \"Barış gelsin diye imza atmışlardır. Anayasanın 26\'ncı maddesine göre de bu hakları güvence altındadır. Üstelik hiçbir tehdide pabuç bırakmamış, imzalarının arkasında durmuşlardır\" dedi.
Yasa, Türkiye\'de korkudan toplumun bireylerinin adeta felçli hale getirildiği bu şartlar altında doğru bildiğinden dönmeyen, işten atılma, hapsedilme pahasına da olsa talebinden ödün vermeyen, korkuya itaat etmeyen kaç kişinin kaldığını sordu. Akademik özgürlüklerin yok edilemeyeceğini belirten Ulaş Yasa, \"Barış imzacısı hocalarımız, arkadaşlarımız bu davayı boşa düşürecekler. Onlara \'Aydın müsveddesi\', \'Aydın değil karanlık, cahil, terör destekçisi\' dendi. \'Sözde aydınlar\' oldular. Akıllı olmayan, karanlık olan, cahil, akademisyen müsveddesi dedikleri kimler peki? Yıllarca üniversitelerde bu ülkenin aydınlık yüzlerinin yetişmesine katkı sağlayan, yazıları, çalışmaları ile yurt içi ve dışında birçok ödül alan, literatüre isimlerini yazdıran; bu çalışmalarını sadece yerleşkelerde sınırlamayıp; bilimi ve bilgiyi halk ile paylaşmayı görev bilip gönüllü olarak derneklerde çalışan, konferanslar veren, parasız sağlık taramalarına katılan ve ücretsiz eğitim çalışmaları yapanlar mı karanlık\" diye konuştu.
11 Ocak 2016\'da 89 üniversiteden bin 128 akademisyen Barış Bildirisi\'ne imza atmıştı.

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