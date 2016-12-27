İmzacı akademisyenin kapısına AKP Gençlik Kolları imzalı tehdit afişi!

Eskişehir’de Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara’nın kapısına "AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları" imzalı tehdit içeren bir afiş asıldı. Afişin mesai saatleri dışında, özel güvenlik görevlilerinin binaya giriş çıkışlardan sorumlu olduğu saatlerde asılması ve sabah erken saatlerde afişlerin kazınarak parmak izinden faillerin bulunması olasılığının zayıflatılması dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, imzacı akademisyenlerden olan ve üniversiteye açtığı davayı kazanarak dönen Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara’nın odasının kapısına 2, isminin yazdığı tabelanın altına ise bir adet tehdit içerikli afiş asıldı. "Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali - Üniversitede terörist akademisyen istemiyoruz - AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları” yazılı afiş dün sabah fark edildi. Cuma günü mesai saati bitimine kadar olmayan afişin, hafta sonu binaya giriş çıkışın özel güvenliğin sorumluluğunda olduğu mesai saatleri dışında asılmış olması dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Kara, sabah odasına geldiğinde özel güvenlik görevlilerinin 3’ü kapısında, biri de duvardaki isminin altındaki 4 afişi kazıdıklarını gördü. Kara, görevlilere yaptıklarının delilleri karartma olduğu uyarısını yaptı. Ancak güvenlik şefi N.A, afişi kazımak zorunda olduklarını söyledi.

Bir süre önce bir yerel haber sitesi tarafından hedef gösterilen Kara’nın siteye gönderdiği tekzip ise “adresin sahte olduğu” gerekçesiyle geri döndü. Kara, kapısına asılan afişlerle ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kara’nın dışında bir başka imzacı akademisyenin kapısındaki isminin altına da aynı afişin asıldığı öğrenildi.