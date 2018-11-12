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İmzacı akademisyen serbest bırakıldı

Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen ve geçtiğimiz hafta evinde gözaltına alınan Akademisyen Cenk Yiğiter, serbest bırakıldı

12 Kasım 2018 16:00

Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen ve geçtiğimiz hafta evinde gözaltına alınan Akademisyen Cenk Yiğiter, serbest bırakıldı.  

Yaklaşık 1,5 yıl önce \'Barış Bildirisi\' imzacısı olduğu gerekçesiyle, Ankara Üniversitesi\'ndeki görevinde KHK ile ihraç edilen, Akademisyen Cenk Yiğiter, terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda ‘örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, bu sabah Ankara Adliyesi\'ne getirilen Yiğiter, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)
 

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