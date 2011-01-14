-İMZA VERMEYEN SANIKLAR TUTUKLANACAK ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi uyarınca tahliye edilen ancak adli kontrol tedbirlerine uymayan tüm sanıkların saklanacakları ve kaçacakları şüphesi duyulduğundan tutuklanmalarına karar verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanvekili Ekrem Ertuğrul, konuya ilişkin gazeteciler yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Ocak 2010 tarihinde Daire'ye yazı göndererek, adli kontrol tedbiri ile tahliye edilen bazı sanıkların jandarma ve polis merkezlerine başvuru yapmadıklarını bildirdiğini söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı üzerine toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin, ''adli kontrol kararına uymayan sanıklar hakkında acilen bir karar verilmesi gerektiği görüş ve düşüncesine ulaştığını'' ifade eden Ertuğrul, olayın aciliyeti nedeniyle aynı gün geç saatlerde bir karar verdiklerini bildirdi. Ertuğrul, ''Adli kontrol tedbirine uymayan tüm sanıkların, bu yükümlülüklerine uymamaları nedeniyle saklanacakları veya kaçacakları şüphesi doğduğu da gözetilerek CMK'nın 112. ve 100. maddelerinin amaç, kapsama ve gerekçesi de nazara alınarak tutuklama kararı verildiğini'' söyledi. Tutuklama kararları ve müzekkerelerinin infaz için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini belirten Ertuğrul, kararın infazının sağlanması amacıyla Daire'nin gizliliğe uyduğunu kaydetti. Ertuğrul, gazetecilerin ısrarlı sorularına ise yanıt vermedi.