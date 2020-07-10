İmza kampanyası başlatıldı: Tunceli’de avcılık yasaklansın

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün dağkeçilerini avlatmak için açtığı ihaleye karşı Change.org'ta kampanya başlatıldı. İl genelinde avcılığın yasaklanması için başlatılan kampanyada, dağ keçilerinin kutsal sayıldığı hatırlatılarak, 2020-2021 sezonunda tüm sahaların ava kapalı tutulması talep edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün dağkeçilerini avlatmak için açtığı ihaleye tepkiler sürüyor.

Change.org üzerinden Tunceli'de avcılığın yasaklanması için başlatılan imza kampanyasında, "İlimiz Anadolu’nun en önemli biyolojik çeşitlilik alanı olma özelliğine sahiptir. Bern Sözleşmesi’ne göre çengel boynuzlu dağkeçisi, yaban keçisi, keklikler, ayılar, urkekliği, vaşak, su samuru, Munzur alabalığı, gibi birçok tür nesli tehlike altında ve korunması gereken türler listesinde gösterilmiştir. Fakat koruma altındaki bu türler için bile zaman zaman avlama kotası belirlenmesi üzücü bir durumdur" ifadelerine yer verildi.

Çevre illerden gruplar halinde Tunceli'ye avcıların geldiğine dikkat çekilen imza metninde, denetim olmadığı için avcıların belirlenen kurallara da uymadığı belirtildi.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Mesela Mazgirt ilçemizde bulunan bir avlağa il dışından son bir hafta içerisinde 15-20 şer kişilik gruplardan oluşan 50’den fazla avcının geldiği ve sayıları yüzlerle ifade edilen keklik, bıldırcın ve yaban ördeği avladıkları bilinmektedir."

"Yaban hayatının korunması, avcılık faaliyetlerinin yasaklanması, kaçak avcılık yapanlara karşı gerekli tedbirlerin alınarak suç işleyenlerin tespit edilmesi ve 2020-2021 av sezonunda tüm sahaların ava kapalı tutulmasını talep ediyoruz."

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