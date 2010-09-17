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Dünya

İMRAM FARUK LONDRA'DA ÖLDÜRÜLDÜ LONDRA (A.A)

17 Eylül 2010 11:45

-İMRAM FARUK LONDRA'DA ÖLDÜRÜLDÜ LONDRA (A.A) - 17.09.2010 - Pakistanlı siyasetçi İmram Faruk İngiltere'nin başkenti Londra'da öldürüldü. BBC ve Sky News'taki haberlerde, MQM lideri Faruk'un, Londra'nın kuzeyindeki Edgware bölgesinde vücudunda bıçak izleri ve başından yaralı halde bulunduğu belirtildi. Polis de ''50 yaşlarında Asya kökenli birinin yaralı halde bulunduğunu'' doğruladı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Polis açıklamasında, ölen kişinin yakınlarına haber verildiği de belirtildi.

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