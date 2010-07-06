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İmralı'yı artık 'bordo bereli'ler korumayacak

Terörist Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı’nın iç güvenliğini artık bordo bereli Özel Kuvvetler’in yerine Jandarma sağlayacak.

06 Temmuz 2010 03:00

T24 - Terörist Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı’nın iç güvenliğini artık bordo bereli Özel Kuvvetler’in yerine Jandarma sağlayacak. Adanın denizden güvenliği ise Sahil Güvenlik’e emanet.
    
Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan’ın hapis yattığı İmralı Adası'nda uygulanan yeni güvenlik düzenlemelerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''Bordo bereli olarak isimlendirilen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı timin İmralı Adası'ndan çekildiği'ne ilişkin haber ve yorumlara yer verildiği anımsatıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

'İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iç güvenlik, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olan 'İnfaz Koruma Memurları'nca sağlanmaya devam edilmektedir.

Dış güvenlikle ilgili olarak ise Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan tasarrufla 3 Mayıs 2010 tarihinden itibaren adanın denizden güvenliğinin sağlanması görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, ada içinde Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından sağlanan dış güvenlik görevi de Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliğe devredilmiştir.''

 

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