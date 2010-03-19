İmralı'ya Google rötuşu

T24 - Tüm dünyayı sokak sokak bilgisiyar ekranlarına taşıyan 'Google Earth'ten, İmralı'ya sansür. Adaya 'tepeden' bakıldığında Öcalan'ın kaldığı cezaeviyle kışlalar ve binaların beyaz bir örtüyle gizlendiği görülüyor

Dünyanın dört bir yanında askeri, siyasi, ekonomik açıdan stratejik öneme sahip tüm noktaların, koordinatlarıyla birlikte görülebildiği Google Earth'ten Abdullah Öcalan'ın hapis cezasını çektiği 'İmralı Adası'na perde. Google Earth'e girilip Mudanya açıklarındaki adaya bakıldığı zaman cezaevi, kışla ve binaların gizlendiği görülüyor. Akşam gazetesinin haberine göre, 26 Haziran 2009'da yüklenen görüntülerde, Öcalan ve geçen yıl adaya gönderilen 5 mahkûmun kaldığı cezaevi, askeri tesisler ve kritik noktalar beyaz örtüyle kamufle edilmiş durumda.



İmralı'ya Google sansürü bununla da sınırlı değil. Ada'ya 'tepe'den bakanlar, ne 20. yüzyıl başlarına değin varlığını koruyan üç Rum köyündeki bin 200 kişinin kullandığı 250 konut ile bir okul ve üç manastırı, ne de 1935'te kurulan Türkiye'nin ilk yarı açık cezaevi ile buradaki mahkûmların çalışması için inşa edilen sabun ve konserve fabrikası gibi binaları görebiliyor.





Havadan firara önlem mi?



Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın cezalarının infaz edildiği ada. Google'da bol makilik ve beyaz örtülerle görülüyor. Fotoğraf kutusu tıklandığı zaman ise karşısına sadece deniz çıkıyor. Görüntülere göre İmralı, üzerinde hiçbir yapının bulunmadığı boş bir ada. Uygulamanın Öcalan'ın olası bir havadan firar girişimine karşı önlem olduğu sanılıyor.





Silivri'de sansür yok



Google Earth'de, Ergenekon sanıklarının kaldığı Silivri ile Balyoz Harekat Planı kapsamında tutuklanan isimlerin yattığı Metris Kapalı Cezaevi'ne yönelik bir sansür yok.





Pentagon yasaklamıştı



Ekİm 2007: El-Aksa Şehitleri Tugayı, Google Earth'ü kullanarak İsrail'e roket saldırısı düzenlemeyi planladı.



Şubat 2008: Londra'da parlamento binası çatısını işgal eden eylemcilerin, Google Earth'ten yararlandığı ortaya çıktı.



Mart 2008: Teksas'taki Amerikan askeri üslerinin fotoğrafları yayınlanınca, Pentagon Google'ı uyardı. Google, 24 saat geçmeden görüntüleri kaldırdı, 'Yanlışlık oldu' açıklaması yapıldı.





TBMM, Genelkurmay, Köşk görülebiliyor



Türkiye'nin stratejik öneme sahip diğer bölgeleri ise Google Earth'te en ince ayrıntılarına kadar görülebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuvvet komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, askeri üsler, donanmalar gibi kritik yapıların hepsinin uydu görüntüleri sitede bulunuyor. Marmara Denizi'ndeki diğer adalarda da manzara İmralı'dan oldukça farklı. Örneğin Ekinlik Adası'nın 15 Haziran 2008'de çekilmiş uydu görüntüleri en ince ayrıntıyı bile içeriyor.





