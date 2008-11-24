İmralı'ya 'F tipi' ayarı

Öcalan'ın bulunduğu İmralı Cezaevi, "F Tipi Cezaevi"ne dönüştürülecek. Öcalan'a da yeni haklar tanınacak. Bunlar arasında televizyon izlenmesi, kantinden istediğini aldırması da yer alacak.



Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinden bu yana yattığı İmralı Cezaevi, yeni mahkumların gönderilmesinden sonra "özel statülü" cezaevi olmaktan çıkarılıp "F Tipi Cezaevi" ayarı yapılacak. Öcalan, kantinden haftada 220 liralık gıda ve diğer ürünleri aldırabilecek, televizyon izlemesine de izin verilecek.



Abdullah Öcalan'ın odasında tek FM bandı bulunan radyo dinlemesine izin veriliyor. Avukat ya da yakınlarının getirdiği gazetelerden de içlerine mesaj yazılıp yazılmadığı incelendikten sonra birisini okuyabiliyor.



TELEVİZYONU DA OLACAK



Öcalan'ın psikolojisinin bozulmaması için haftada en fazla 10 saat diğer mahkumlarla birlikte olmasına izin verilecek. Öcalan'ın avukatları ya da ailesi parasını ödemesi halinde her türlü teknik kontrollerden geçirildikten sonra, Öcalan'ın odasına televizyon da konulacak. Televizyonun, TRT 1 başta olmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek bir kaç kanalla sınırlı olacağı bildirildi.



Öcalan'ın saat 07.00-22.00 saatleri arasında ayakta olduğunu kaydeden yetkililer, bu kişinin günlük sağlık kontrollerinde de bir aksama yapılmayacağını, bu yönüyle diğer mahkumlardan farklı olacağını belirttiler.

Yetkililer, Öcalan'a, adada bulunan asker ve Adalet Bakanlığı personeli için çıkarılan "komando tayını" verilmeye, bunların da zehirlenmelere karşı önce görevliler tarafından tattırılmaya devam edeceğini söylediler.



“YAN ODAYA KOYSUNLAR”



Abdullah Öcalan'ın yalnızlıktan psikolojisinin bozulduğunun öne sürülmesi üzerine, PKK'lı mahkumlardan bugüne kadar 615'i, Abdullah Öcalan'ın yanına gönderilmesi için dilekçe verdiğini belirten yetkililer, Öcalan'ın F tipi cezaevine nakledilmesi ve yanındaki odaya konulması yönünde de Alaattin Çakıcı'nın milletvekillerinden 2006 yılında talepte bulunduğunu hatırlattılar.



Öcalan'ın yanına verilecek mahkumların seçiminin nasıl olacağı henüz belirlenmedi. Yetkililer, bunlar arasında PKK'lı mahkumların yanı sıra başka suçlardan yatan kişiler de olabileceğini söylediler.





