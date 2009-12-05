'İmralı'ya 300 bin Euro'luk yat'a yalanlama

T24 - Adalet Bakanlığı İmralı’ya ulaşımı kolaylaştırmak için 300 bin Euro'luk yat alınacağı iddiasını yalanladı. Bakanlık açıklamasında “Az masraflı bir deniz aracı araştırılıyor” denildi.



Adalet Bakanlığı İmralı’ya ulaşımı kolaylaştırmak için yat alınacağı iddiasını yalanladı. Bakanlık açıklamasında “Az masraflı bir deniz aracı araştırılıyor” denildi.



Adalet Bakanlığı, ''Bakanlık İmralı'ya özel yat alacak'' haberleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İmralı Adası'nda görevli personel ile gerektiğinde avukatların adaya gidiş gelişlerinde kullanılan mevcut deniz aracının sık sık arıza yapması, masraflarının yüksek olması ve gidiş gelişlerin uzun sürmesi nedeniyle daha az masraflı ve daha seri bir deniz aracının alımı için araştırma yapılmaktadır. Haberlerde geçen 'yat alınacağı' yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.''



DHA, Adalet Bakanlığı'nın İmralı Adası ile Mudanya ve Gemlik arasında sefer yapacak özel yat almaya karar verdiğini duyurmuştu.



Haberde, yat alımına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği belirtilmişti.



Haberde yatın yaklaşık 300 bin Euro’ya malolacağı iddia edilmişti. Ayrıca saatteki hızı 64 kilometre olan yatla 15 kişi taşınabileceği ifade edilmişti.

