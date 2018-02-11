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İmralı'nın üzerindeki uçuş yasağının sınırları daraltıldı

Karar bölgedeki sivil uçuşları rahatlatacak

11 Şubat 2018 12:35

Hükümet, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. Kararın bölgedeki sivil uçuşları rahatlatması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Hükümet, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi.

Karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.

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İmralı adasıAbdullah Öcalanuçuş yasağı

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