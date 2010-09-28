İmralı'dan mesaj gönderdi

T24 - İmralı Adası'nda bölücübaşı Abdullah Öcalan ile avukat sıfatıyla görüşen Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne geldi.



Öcalan'ın savunmasını üslenen avukatlar Doğan Erbaş ve Aydın Oruç ile İmralı Adası'nda görüşen Tuğluk, saat 21.00'de Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tuğluk, Öcalan ile bir saatlik görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Önemli bir görüşme olduğunu özelikle belirtmek istiyorum. Öcalan Kürt sorununun Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde barışçıl ve demokratik çözümü konusundaki ısrarını, inancını ve çabasını ve bu konudaki pozisyonunu koruduğunu ifade etmiştir. Özellikle vurgulayarak ifade ettiği nokta, birlik konusundaki yaklaşımını taktiksel değil, stratejik bir yaklaşım olduğunu kamuoyunun bilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine kamuoyunun ilgi noktasını oluşturan eylemsizlik durumu ve bunun kalıcı barışa dönüşmesi konusunda kendisinin çabasının devam ettiğini ancak bu konuda devletin ve hükümetin çözüm konusundaki iradesinin de önemli ve belirleyici olduğunu özellikle vurgulamıştır.



Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin heba edilmemesi gerektiğini bu çerçevede başta hükümet, devlet, CHP olmak üzere tüm siyasi partiler, sivil yapılar, demokratik çevreler, aydınların sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğin belirtmiştir."



Bir gazetecinin, "Siz daha önce de gittiniz, geldiniz. İkisinin arasında bir fark söyleyebilir misiniz? Barışa daha yakın olduğunu söyleyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Tuğluk, "Barışa yakınız, daha yakınız" yanıtını verdi.



Tuğluk, gazetecilerin diğer sorularını, "Başka açıklama olmayacak" diyerek yanıtsız bıraktı. Tuğluk ve beraberindeki avukatlar, daha sonra geniş güvenlik önlemlerinin alındığı jandarma komutanlığının önünde bekleyen araçlarına binerek ilçeden ayrıldı.

