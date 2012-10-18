Abdülkadir Selvi: İmralı'da bir şeyler pişiriliyor gibi...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yarın İmralı’ya gitmek gerekiyorsa MİT Müşteşarı’na ‘Sen git gerekeni yap’ derim” sözlerinin ardından Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, “Ankara’da bir şeyler oluyor” başlıklı yazısında “Sanki İmralı’da da bir şeyler pişiriliyor gibi” ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, Bakü’den dönerken uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Yarın İmralı’ya gitmek gerekiyorsa MİT Müşteşarı’na ‘Sen git gerekeni yap’ derim. Yeter ki kan dursun” dedi. Bu sözlerin ardından hükümet kaynaklarından iyi haber alan gazeteciler arasında bulunan Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de köşesinde “Sanki oralarda (İmralı’da) da bir şeyler pişiriliyor gibi” ifadesini kullandı. Selvi’nin “Ankara’da bir şeyler oluyor” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İçinde İmralı’nın, Kandil’in yer almadığı bir barışı tesis etmek zor.

Ama tarih sadece barışı sağlayanları yazacak.

Bunu başarabilme adına Ankara’da bir şeyler oluyor.

İmralı’da ne oluyor, onu bilmiyorum.

Ama fena halde de meraklanmıyor değilim.

Sanki oralarda da bir şeyler pişiriliyor gibi…”