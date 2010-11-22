İmralı'da 'Açık görüş' günü

T24- İmralı'da yargılanarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan'ın ve aynı cezaevinde kalan diğer mahkumların birinci dereceden yakınları, açık görüşme yapmak üzere bu sabah adaya hareket etti.





Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası'nda yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan, yapımı tamamlanan İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde, diğer cezaevlerinden kendi istekleri ile gelen PKK'lı mahkumlar Şeyhmuz Poyraz, Cumali Karsu, Hasbi Aydemir, Bayram Kaymaz ile TİKKO üyesi Hakkı Alpan ile kalmaya başladı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davaları nedeniyle her çarşamba günü avukatları ile görüşen Abdullah Öcalan, her ayın iki ve dördüncü pazartesi günleri ise diğer mahkumlarla birlikte birinci derece yakınlarıyla açık görüşme yapabiliyor.



Kurban Bayramı öncesi ailesiyle açık görüşme yapamayan Abdullah Öcalan ve cezaevi arkadaşlarının yakınları, bu sabah Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığı'na geldi. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Bayram Kaymaz'ın annesi Medine Kaymaz, Cumali Karsu'nun kardeşi Ramazan Karsu ve ablası Altun Aydemir, Şeyhmuz Poyraz'ın ablası Felek Cızlaşmak ve Hasbi Aydemir'in kardeşi Ayser Aydemir kimlik ve üst aramaları yapıldıktan sonra yanlarında getirdikleri içerisinde kıyafet olduğu sanılan poşetlerle birlikte ‘Tuzla Kosteri'ne binip İmralı'ya hareket etti.

(Hasan Bozbey'in haberi - Hürriyet)







