'İmralı otel değil'

T24 - Cemil Çiçek, AK Parti'nin Bolu ve Düzce Gençlik Kollarınca düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemil Çiçek: "Öcalan'ın cezaevi koşullarını öne sürenlerin dertleri başka"dedi.







İmralı Cezaevinin baştan beri F tipi olduğunu anlatan Çiçek, ''Türkiye'de statüleri farlıklı bazı cezaevleri var. Terör ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevlerine F tipi cezaevleri deniyor. Bunların şartları AB şartlarına uygun'' dedi.



İmralı'nın şartlarının mevzuata uygun olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:



''İmralı uluslararası şartlara uygundur. Hem de uygulanan kurarlar dünyadaki uygulamaların aynısıdır. Bunun için kimsenin bundan şikayet etmeye hakkı yok. Orası (İmralı) otel filan değildir. Dolayısıyla türlü konular zaman zaman gündeme gelir. Bunlar, gündemde kalmak için, gündem oluşturmak için söylenen hususlardır. Bunlara çok fazla yer verdiğinizde, bir de çok fazla cevap verdiğimizde... Biz de onların propagandalarına yardımcı olmuş oluruz. Bence bu konunun üzerinde siz çok fazla durmayın. Türkiye ne yapıyorsa doğru yapıyor. Uluslararası hukuka uygun yapıyor. İç hukukuna uygun yapıyor. Meseleye öyle bakalım. Onların derdi propaganda yapmaktır. Her gün bir konuyu gündeme getirirler.''



Cemil Çiçek, zaman zaman terör örgütü elebaşının durumuna ilişkin değişik söylentiler çıkarmaya çalıştığını da anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



Maksatları, gündemde kalmak propaganda yapmak, 'Acaba bir yolunu bulur da buradan çıkabilir miyim' diye gece gündüz buna çaba sarf edenler var. Olduğundan çok fazla terör örgütü ve terör örgütü başıyla ilgili haber çıkıyor. Ben bunu şahsen doğru bulmuyorum.''





''Bu anayasanın değişmesi gerekiyor''



Anayasanın ilk üç maddesi, 4. ve 174. madde dışında günümüzün değerleri, ihtiyaçları da dikkate alınarak, geniş bir mutabakatla değişmesi gerektiğini söyleyen Çiçek şunları kaydetti:



''Bizim anayasamız, 80 öncesi şartların zorunlu sonucu olarak yapılmış bir tepki anayasasıdır. Yürürlüğe girdiği günden beri tartışmalı olan ve 12'den fazla da küçüklü büyüklü değişikliğe maruz kalmış olan bir anayasanın artık günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermediği ortadadır."





Türkiye-İsrail ilişkileri



Cemil Çiçek, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, uluslararası ilişkilerde gidilen ülkelerde bütün yöneticilerle görüşmek gibi bir gelenek olmadığını ifade etti. Çiçek, şunları söyledi:



''Böyle bir gelenek dünyada da yok. (Bir) bakan geldiğinde mutlaka Başbakan ile Cumhurbaşkanı ile görüşecek tarzındaki bir değerlendirme bence doğru değil. Türkiye'ye gelip Sayın Başbakan ile Cumhurbaşkanı ile görüşmeden giden sayısız bakanlar var. Onun için ilk olmuyor. Bilgiyi doğru koymak, vermek lazım.



İsrail halkına karşı en ufak bir hasmane tavrımız olamaz, olması da mümkün değildir. Bizim, Türkiye olarak, karşı olduğumuz İsrail hükümetinin uyguladığı politikalardır. Zaman zaman bizim politikalarımızı da beğenmeyen başkaları çıkıyor. Dolayısı ile biz bu politikalar sebep ile tavır ortaya konuyoruz. Bu tavrımızın hareket noktası da insani yaklaşımlardır.''



