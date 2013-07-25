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İmralı müdürünün çantasında ne vardı?

İmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Düzman'ın, dün gece geçirdiği trafik kazasının ardından elinden bırakadığı çantasında ne olduğu konusunda bir iddia ortaya atıldı

25 Temmuz 2013 13:48

İmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Düzman'ın bulunduğu, Hüseyin Yolcu yönetimindeki araç, dün gece yarısı, Bursa-Ankara karayolunun Mezit-5 mevkisinde, plakası belirlenemeyen bir tankerle çarpışmıştı.
 
Kazada el ve ayaklarında kırıklar oluşmasına rağmen, Düzman'ın, çantasına sarılıp bırakmaması dikkat çekmişti. Çantada ne olduğu henüz kesin olmasa da, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu, cezaevi şartları ile ilgili hazırlanan detaylı rapor ve bir ses kaydı olduğu iddia edildi.
 
Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, el ve ayaklarında kırıklar oluşan Ahmet Düzman'ın kazaya rağmen sıkı sıkı sarılarak bırakmadığı çanta Adalet Bakanlığı'na ulaştırıldı. Emniyet tarafından muhafaza edilen çantanın MİT görevlilerine teslim edilip Ankara'ya ulaştırıldığı öğrenildi.
 

'Sıradan bir kaza'

 
Bursa Cumhuriyet Savcısı Namık Yılmaz da kaza yerine gelerek, "Cezaevi müdürümüz resmi bir görev için Ankara'ya gidiyordu" açıklamasında bulunmuş, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca da kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
 
Ön soruşturmada olayın sıradan bir kaza olduğu şüpheli bir durum bulunmadığı belirtildi.

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