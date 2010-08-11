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İMRALI İRTİBAT İSKELESİ TAŞINACAK MUDANYA (A.A)

11 Ağustos 2010 20:19

-İMRALI İRTİBAT İSKELESİ TAŞINACAK MUDANYA (A.A) - 11.08.2010 - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın hükümlü olduğu İmralı Adası ile deniz ulaşımının sağlandığı Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İmralı İrtibat İskelesi'nin taşınacağı bildirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk, yaptığı açıklamada, 11 yıldır İmralı Adası ile deniz ulaşımını sağlayan Adalet Bakanlığına bağlı irtibat iskelesinin kalkması veya başka bir yere taşınması için uzun süredir talepler olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Mudanya için planladığı 7 bin 200 metrelik ''Sahil Projesi'' kapsamında, iskelenin ilçeye bağlı Arnavutköy'deki Garnizon Komutanlığı sınırları içindeki sahile yapılmasının düşünüldüğünü kaydeden Aktürk, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aktürk, Bursa Büyükşehir Belediyesinin birkaç gün içinde konuyla ilgili açıklama yapacağını da ifade ederek, ''Büyükşehir Belediyesi irtibat iskelesinin yer değiştirmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı ile temas halinde. Ayrıca sahil projesiyle ilgili çalışmalar da son aşamada'' dedi.

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