İmralı heyetini taşıyan gemi batma tehlikesi geçirdi

Çözüm süreci kapsamında HDP heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında dün İmralı’da yapılması beklenen görüşme hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi. Heyeti taşıyan geminin motoru iki kez dururken, gemi alabora olmaktan son anda kurtuldu. Gemi, yarı yolda dümen kırarak geri döndü.

Öcalan ile görüşmek üzere dün İmralı’ya yola çıkan HDP’nin genişletilmiş heyetini taşıyan motor, kötü hava nedeniyle tehlike atlattı. HDP Genel Merkezi tarafından İmralı ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (dün) saat 10:30’da İmralı Adası’na hareket eden genişletilmiş HDP Heyeti, hava muhalefeti nedeniyle yarı yoldan geri dönmek durumunda kalmıştır. Heyetimiz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte en kısa zamanda İmralı ziyaretini gerçekleştirecektir” denildi.

Gemi 45 metre fırladı

HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DTK Eş Başkanı Hatip Dicle’yi İstanbul’dan İmralı’ya taşıyan gemi, yolda büyük tehlike atlattı. Dört kişilik heyet, gemi mürettebatı ve devlet görevlilerini taşıyan gemi, İmralı’ya hareket ettikten kısa süre sonra hava şiddetli fırtına ve denizin kabarması nedeniyle büyük sarsıntı geçirdi. Batma tehlikesi atlatan gemi, mürettebatın inisiyatif alması üzerine yarı yoldan geri döndü.

Yaşadıkları tehlikeyi Milliyet’e anlatan heyet üyelerinden Buldan, “Büyük tehlike atlattık. Dalgalar nedeniyle gemi ilerlemekte zorlandı. Dalgalar nedeniyle gemi 4-5 metre yukarıya yükseldi. İki kez motor durdu. Bu sırada mide bulantısı ve kusmalar oldu. Biz adaya gitme taraftarıydık ancak bizi götüren ekip inisiyatif alarak gemiyi yola çıktıktan 45 dakika sonra yarı yoldan döndürdü. Gerçekten büyük tehlike atlatıldı” dedi.

Bağrıyanık heyette yer almadı

Heyete dahil olması beklenen Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) aktivistlerinden Ceylan Bağrıyanık’ın genişletilmiş heyete dahil edilmediği ve dün yola çıkıp dönen heyetin içinde yer almadığı bildirildi.

İmralı’da yapılması beklenen görüşmede en önemli konular arasında çözüm sürecinde müzakere aşamasına geçilmesi ve sekreterya kurulması konuları yer alıyordu. Öcalan’ın yanındaki 5 mahkumun, kendisine sekreterya görevi yapacak mahkumlarla değiştirilmesi konusunda olumlu bir hava olmasına karşın, bu konudaki görüşmeler henüz netleşmedi. Öcalan’ın notlarını tutacak mahkumların İmralı’ya gidişi sürecin ilerleyişi açısından önem taşıyor. Öcalan, müzakere sürecinin 10 Aralık’ta başlaması, 15 Şubat’ta ise sona ermesi yönünde tarih vermişti. Öcalan ile HDP heyetinin bu kapsamda bir görüşme yapması planlanıyordu. Havanın düzelmesi halinde heyet bu hafta içinde İmralı’ya gidecek. Öcalan ile yapılan görüşme sonrası heyetin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.