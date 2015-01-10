'İmralı heyeti Öcalan'a HDP seçim anketlerini gösterdi'

Hava muhalefeti nedeniyle geçen hafta İmralı’ya gidemeyen ve yarı yoldan dönen HDP heyeti, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün görüştü. Heyet ile Öcalan arasında 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler ve HDP’nin parti olarak seçimlere girip girmemesi konusu kapsamlı olarak ele alındı. Heyet tarafından Öcalan’a kamuoyu araştırma şirketlerine yaptırılan son üç aydaki anket sonuçları da aktarıldı. Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre, sürecin gidişatının seçim üzerindeki etkisi konusunda da Öcalan’la heyet üyeleri arasında detaylı değerlendirme ve analizler yapıldığı öğrenildi.

Yeni yıl görüşmesini yapmak üzere İmralı’ya yola çıkan HDP’nin genişletilmiş heyetini taşıyan motor, 4 Ocak’ta kötü hava nedeniyle tehlike atlatmıştı.

HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, dün İmralı’da Öcalan’la uzun süren bir görüşme yaptı. Görüşmede İmralı’da müzakerelere geçilip geçilmediği, devlet yetkilileri ile yapılan görüşmenin hangi aşamada olduğu ve görüşmelerin bundan sonraki aşamaları hakkında Öcalan’dan bilgi aldı. Heyet Cizre’de yaşanan ve bölgede boyutlanan olaylar ve bu olaylarda yaşamını yitirenlere yönelik de Öcalan’ı bilgilendirdi.

Heyet ile Öcalan arasında 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler ve HDP’nin parti olarak seçimlere girip girmemesi konusu kapsamlı olarak ele alındı. Heyet tarafından Öcalan’a kamuoyu araştırma şirketlerine yaptırılan son üç aydaki anket sonuçları da aktarıldı. Sürecin gidişatının seçim üzerindeki etkisi konusunda da Öcalan’la heyet üyeleri arasında detaylı değerlendirme ve analizler yapıldığı öğrenildi.

HDP’nin parti olarak seçimlere girmesi yönünde bir süre önce görüş belirten Öcalan’ın, heyet üyeleri ile ileriki tarihlerde yapacağı görüşmelerde anket sonuçlarına bakarak HDP’nin parti olarak seçime girip girmemesi yönünde yeni bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Bağrıyanık bilmecesi

Heyete dahil olması beklenen Demokratik Özgür Kadın Hareketi aktivistlerinden Ceylan Bağrıyanık’ın genişletilmiş heyete dahil edilip edilmediği, dün İmralı’ya giden heyetin içinde yer alıp almadığı konusu netlik kazanmadı.