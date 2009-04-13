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Ekonomi

Imperial Tobacco’dan sigaraya zam

13 Nisan 2009 18:50


Imperial Tobacco Türkiye, Manisa Fabrikası'nda üretilen Davidoff, Davidoff Slims, West, Bianca, Polo ve Klasik sigaralarının perakende satış fiyatlarına yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yaptığını duyurdu.

Imperial Tobacco Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Davidoff ve Davidoff Slims'in fiyatının 5,25 liraya, West'in fiyatının 3,00 liraya, Bianca'nın fiyatının 3,75 liraya, Polo'nun fiyatının 3,00 liraya, Klasik'in fiyatının ise 2,75 liraya yükseldiği kaydedildi.

Bu çerçevede, ürünlere uygulanacak yeni perakende satış fiyatları şöyle:ÜRÜN

Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Davidoff

5 - 5,25Davidoff Slims
5 - 5,25West
2,75 - 3Bianca
3,4 - 3,75Polo
2,75 - 3Klasik
2,5 - 2,75

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