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Dünya

İmparatorluk mühürü 3.7 milyon euroya satıldı

Çin İmparatorluğu'na ait bir mühür, Fransa'da düzenlenen müzayedede 3 milyon 386 bin euroya satıldı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Çin İmparatorluğu'na ait bir mühür, Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde düzenlenen müzayedede 3 milyon 386 bin euroya satıldı.


Satışla ilgili açıklamada bulunan Herve Chassaing, 300 bin euro açılış fiyatıyla başlayan açık artırmada aslında 1 ila 1.5 milyon euro beklendiğini, ama fiyatın iki katına çıktığını belirtti.


Mührü alan kişinin salonda bulunduğunu belirten Chassaing, kim olduğunu ise açıklamadı. ''Potansiyel alıcı'' olarak müzayedeye katılanların çoğunun Çinli olduğunu belirten yetkili, bu satışın 2010 için Fransa rekorunu kırdığını sözlerine ekledi.


2008'de yine Fransa'da düzenlenen bir müzayedede Çin İmparatorluğu'na ait bir mühre 5.4 milyon euro verilmişti.

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