'İmparator’ veda etti

Türk at yarışçılığı tarihinin en önemli jokeylerinden biri olarak gösterilen ve “İmparator” lakabıyla anılan Süleyman Akdı, 44 yıllık aktif binicilik yaşantısını 66 yaşında noktaladı.



Jokey Süleyman Akdı, 66 yaşında aktif binicilik yaşantısına son noktayı koydu. Süleyman Akdı için Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ile At Yarışı Yazarları Derneği tarafından organize edilen jübile gecesi, Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Geceye, İstanbul Valisi Muammer Güler, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.



Organizasyona, Süleyman Akdı’nın yarış yaşamından kesitlerin sunulduğu bir sinevizyon gösterisiyle başlanırken, türlü kişi ve kuruluşlar tarafından Akdı’ya çok sayıda şilt ile plaket sunuldu.



Jokeylik yaşamına başladığı 1963 yılından itibaren 13 bine yakın yarışa katılan ve yaklaşık 4 bin 500’ünü kazanan Süleyman Akdı için övgü dolu sözler kullanan İstanbul Valisi Muammer Güler, ünlü jokeye bir vazo hediye ederken, “Bir insana eğer imparator deniyorsa, ardında mutlaka büyük bir başarı öyküsü vardır” dedi.



TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci de Süleyman Akdı’nın, bilgisi ve deneyimiyle bundan sonra kendileri için daha da önemli olduğunu söyledi.



12 bin yarışta 5 bin birincilik



Akdı daha önce yaptığı bir röpartajda kendi şöyle anlatmıştı:

Ata ilk defa 13 yaşında bindim. Katıldığım 12 bin yarışta 5 bine yakın birincilik elde ettim. Meslekteki 44 yılım üzüntü ve sevinçlerle doluydu.

At yarışlarında kendimi 3. nesil olarak değerlendiriyorum. Yarış camiasında 44 yıl çok uzun. Çok çabuk geçti, anlamadım, atlarla üzüntülü, sevinçli günler oldu.

At yarışı çok güzel bir spor. Çok sayıda kişiyi örnek aldım. At yarışlarında bir simge haline geldim. Kendimi yarı emekli gibi görüyorum. Bundan sonra da yarış camiasına hizmet etmek için elinden geleni yapacağım.

At yarışlarının en büyük kupası olan Gazi Koşusu'nu 2 defa kazandım, 5 defa ikinci oldum. Gazi Koşusu şans yarışıdır. Senede bir defa koşuluyor. Büyük yarışlar çok zordur, bütün jokeylerin ideali bu kupayı kaldırmaktır. Benim 8 tane Cumhurbaşkanlığı, 7 tane de Başbakanlık kupam var.

1981 yılında Almanya'ya gittim ve orada 96 yarışa katıldım ve 24 birincilik elde ettim. Almanya'ya ilk gittiğimde beni yadırgadıklar. Almanya'ya jokey olarak gidince insanlar şaşırdı. Çünkü Almanlar Türkiye'yi çöl biliyorlarmış. Hatta benimle ilgili 'Türk jokey niye geldi, burada deve yarışı yok ki' diyorlarmış. Onlar Türkiye'de at yarışı yerine deve yarışları yapıldığını sanıyorlarmış. Orada 96 yarışta elde ettiğim 24 birincilikle, 20 ikincililikle, üçüncülük, dördüncülüklerimle en iyi cevabı verdim.

Türkiye'de deve mi, at mı yarışıyor gördüler. Türkiye'nin tanıtımını yaptığıma inanıyorum. Türkiye'yi temsilen Japonya, Almanya, Singapur, Avustralya'da yarışlara katıldım, ilk dış yarışına 1972 yılında Avustralya'da gittim. (AA)