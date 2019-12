İmparator tahtına geri mi dönüyor?

T24 - Ankaragücü maçı sonrası operasyon kararı alan sarı-kırmızılılar, eski kaptanla temasa geçerek, camianın nabzını yokladı, gelen olumsuz görüşler üzerine teklifini askıya aldı. Ardından yönetim rotayı Fatih Terim’e çevirerek futbolun patronu olması için öneri yaptı.



Hakan Şükür, “Ortada bir teklif var ve ben de sıcak bakıyorum. Ancak daha sonrası gelmedi' dedi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür için önce atağa kalktı, ardından geri adım attı. Sarı-kırmızılıların önceki gün sportif direktörlük teklifinde bulunduğu eski kaptanla ilgili dün sıcak saatler yaşandı.



Yöneticiler, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Hakan Şükür’e ulaşmaya çalıştı, ancak eski sarı-kırmızılı oyuncunun, TRT’deki programı nedeniyle sonuç alamadı. İdareciler daha sonra temas kurulan Hakan Şükür’e tekliflerini iletti.



İkinci Başkan Mehmet Helvacı’nın pazartesi günü ilk olarak telefonla arayıp Şükür’e sportif direktörlük teklifinde bulunduğu ardından da Başkan Adnan Polat’ın, Galatasaray’ın eski kaptanına öneri yaptığı bildirildi. Hakan Şükür’e telefonla yapılan bu teklifin ardından dün sessiz kalan sarı-kırmızılı yönetimin tavrı şaşkınlık yaratırken, “Camianın nabzı mı ölçülüyor” yorumları yapıldı.

Hakan Şükür, “Ortada bir teklif var ve ben de sıcak bakıyorum. Ancak daha sonrası gelmedi. Ben daha önce yaptığım yorumların ve eleştirilerin arkasında durduğumu kendilerini ilettim. 2 gün içinde bazı şeyler netlik kazanır” ifadesini kullandı.





Tek yetkili olacak



Hakan Şükür’le ilgili yönetimin de ikiye bölündüğü öğrenildi. Eski kaptanla ilgili camiadan da yönetime farklı yorumların iletilmesi üzerine frene basıldı.

Bu gelişmelerin ardından Hakan Şükür ismi ikinci sıraya düşerken Fatih Terim ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Terim’le temasa geçerek Sportif Direktörlük teklifini ilettikleri öğrenildi. Görevi kabul etmesi halinde futbolun tek patronu olacak Terim yeni teknik direktörü de belirleyecek.

Gheorghe Hagi: Bükreş’te bulunuyor. Şu ana kadar kendisine giden bir teklif yok. Ancak sarı-kırmızılı takımı çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Graeme Souness: Başkan Polat’ın dün görüştüğü camianın ileri gelenleri Fenerbahçe maçı öncesi eski çalıştırıcıları İskoç teknik adamın ismini gündeme getirdi. Souness şu an boşta.

Tolunay Kafkas: Gaziantepspor’dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.



Abdullah Avcı: Sezon ortasında takım almaya sıcak bakmıyor. Teklif gelse bile geri çevirme ihtimali yüksek.



Ersun Yanal: Adnan Polat’ın sıcak baktığı bir isim. Ancak Hakan Şükür’le arası açık. Şükür gelirse Yanal ihtimali ortadan kalkacak.





‘Rijkaard derbiye çıkacak’



Frank Rijkaard'ın menajeri Perry Oveneem, Hollandalı teknik adamın pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinde görevinin başında olacağını söyledi. Amsterdam'da bulunan Oveneem, Ntvspor'a yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, sarı-kırmızılı yönetimin kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadığını ifade etti. Oveneem, "Frank Rijkaard, Galatasaray'daki görevine devam ediyor. Fenerbahçe derbisinde de sahada olacak" diye konuştu.





Hagi: Hazırım



Gheorghe Hagi, Romanya'dan, Galatasaray Yönetimi'ne sıcak mesajlar gönderdi. Rumen teknik adam, sarı-kırmızılı kulüpte yeniden görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Cim-Bom'da geçmişte büyük başarılar yaşadığını hatırlatan Hagi, "Kulüpte neler olduğunu iyi bilmiyorum, ama Galatasaray'da yeniden görev yapmak için istekliyim. Umarım benim neler yapabileceğimi unutmamışlardır. Takımı her zaman yakından takip ediyorum. Futbolda her şey mümkündür. Yeter ki gerekli destek verilsin" dedi.





KARAMAN İMZALADI



Manisaspor, Hikmet Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Ege ekibinin Başkanı Kenan Yaralı, Galatasaray'ın listesinde olduğu ileri sürülen Karaman'la 2 yıllık sözleşme yenilediklerini açıkladı.