İmparator İspanya'yı fethe gidiyor

A Milli Takım'daki görevinden istifa eden Fatih Terim'in, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile prensipte anlaştığı öğrenildi.



Fatih Terim'in yeni takımı büyük ihtimalle, İspanyolların dünyaca ünlü kulübü Atletico Madrid olacak. A Milli Futbol Takımı ile 2010 Dünya Kupası vizesi alamayan Fatih Terim, istifasını vermiş ve bu istifası Futbol federasyonu tarafından kabul edilmişti.

Fatih Terim, Ermenistan maçından sonra yaptığı açıklamada ise yurt dışından bir takımı çalıştırmak istediğini açıklamıştı. Atletico Madrid'in Fatih Terim ile ilgilendiği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bu gelişmelerden sonra İspanyol temsilcisi ile Terim arasında bazı görüşmelerin olduğu ve tarafların büyük oranda anlaştığı belirtildi.

İspanya Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 1 puan toplayabilen Atletico Madrid'de teknik direktör Abel Resino'nun görevine son verileceği ve Madrid ekibinin teknik direktörlük koltuğuna büyük oranda Fatih Terim'in oturacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in Atletico Madrid'in bu akşamki maçını da yerinde izlemeyi planladığı ancak uçak sıkıntı nedeniyle İspanya'ya gidemediği ifade edildi. Terim'in hafta içinde Madrid'e giderek, Atletico Madrid yöneticileriyle görüşeceği bildirildi. Fatih Terim, daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştırmıştı.