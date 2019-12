'İmparator' bırakıyor

Kariyerinde 13 bine yakın yarışa katılan İmparator lakaplı jokey Süleyman Akdı, pistlere veda ediyor.



Türk jokeyliğinin “İmparator” lakaplı jokeylerinden Süleyman Akdı, 24 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek bir törenle jübile yapacak. 59 yaşındaki Sülayman Akdı, 1963 yılında başladığı jokeylik hayatında 13 bine yakın yarışa katılırken, bu yarışlardan 4 bin 500’ünü kazandı.



Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ile At Yarışı Yazarları Derneği'nin Akdı için ortaklaşa düzenleyeceği jübile törenine, iş, spor ve yarış camiasının önemli isimleri katılacak.



Törende, yarış camiasının önde gelen sivil toplum örgütleri, basın meslek kuruluşları ve at sahipleri Süleyman Akdı'ya bu önemli günün anısına şilt verecek.



Bu arada, törene katılanlara, At Yarışı Yazarları Derneği tarafından hazırlanan Süleyman Akdı'nın hayatını ve onunla ilgili anıları anlatan bir kitapçık dağıtılacak.