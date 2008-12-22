'İmparator' bırakıyor



Kariyerinde 13 bine yakın yarışa katılan İmparator lakaplı jokey Süleyman Akdı, pistlere veda ediyor. Akdı 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak jübileyle jokeylik kariyerini noktalayacak.







Türk jokeyliğinin ''İmparator'' lakaplı jokeylerinden Süleyman Akdı, 24 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek bir törenle jübile yapacak.



59 yaşındaki Sülayman Akdı, 1963 yılında başladığı jokeylik hayatında 13 bine yakın yarışa katılırken, bu yarışlardan 4 bin 500'ünü kazandı.



Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ile At Yarışı Yazarları Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri jübile törenine, iş, spor ve yarış camiasının önemli isimleri katılacak.



Törende, yarış camiasının önde gelen sivil toplum örgütleri, basın meslek kuruluşları ve at sahipleri Süleyman Akdı'ya bu önemli günün anısına şilt verecek.



Bu arada, törene katılanlara, At Yarışı Yazarları Derneği tarafından hazırlanan Süleyman Akdı'nın hayatını ve onunla ilgili anıları anlatan bir kitapçık dağıtılacak.



Süleyman Akdı, Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen Gazi Koşusu’nu 2 kez kazanmayı başardı. Akdı bu büyük yarışta 1978 yılında Cihangir Harmony ve 1992 yılında Prestige isimli safkanlarla zafere ulaştı.

