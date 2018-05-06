Imoco Volley Conegliano - Galatasaray: 3-0

Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),(DHA) -

SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Stephan GRIEDER (İsviçre), Zsolt Mezöffy (Macarsitan)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hill, Danesi, Wolosz (De Kruijf, Cella, De Gennaro, Fiori)

GALATASARAY: Sinead, Nursevil, Dobriana, hristina, Neslihan, Cansu (Gizem, Seda, Aslı, Buse)

SETLER: 25-17, 25-18, 25-20

SÜRE: 76 dakika (26, 25, 25)

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali\'nde Imoco Volley Conegliano üçüncü oldu.

Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te oynanan üçüncülük - dördüncülük maçında İtalya\'nın Imoco Volley Conegliano takımı, Galatasaray ile karşılaştı. Sala Polivalenta\'da oynanan mücadeleyi Imoco Volley Conegliano 3-0 kazanarak 3\'üncü oldu.

Galatasaray ise 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final\'in ardından tarihinde ikinci kez katıldığı organizasyonda 4\'üncü sıraya yerleşti.

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