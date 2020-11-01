İMO İstanbul Şube Başkanı: İmar barışı, kentlerin kalbine batırılan bir hançerdir

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, imar barışı kararları için, "Kentlerin kalplerine batırılan bir hançer" nitelemesinde bulunurken, "2018’de imar barışı dendi ama aslında o imar barışı değil. Yönetmeliğin adı imar barışı olarak çıktı ama bu düpedüz bir imar affıdır" diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre; İMO İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, kaçak binaların mühendislik hizmeti almadıklarından ötürü deprem güvenliği olmadığını dile getirdi.

Çıkarılan yönetmelikte yapının deprem güvenliğinin olup olmadığının mal sahibi tarafından beyan edildiğini anlatan Suna, şunları söyledi: "Şimdi ne oluyor, ‘mal sahibi benim binam kurallara uygun yapılmıştır. Deprem güvenliği vardır' deyip imzalıyor. Devlet sorumluluğu kendi üzerine almaktan kurtuluyor. Bu sorumluluğu vatandaşa veriyor. Vatandaş kendi binasına deprem güvenliksiz der mi? Ya da bunu söyleyebilecek bilgi birikimine sahip misin? Bunlar mühendisler yapar. Mühendisler vasıtasıyla bu bilgilere ulaşılır. Bunlar yanlış işler. Bunların sıkıntılarını önümüzdeki günlerde hep çekeceğiz."