T24 LogoT24 Logo
Gündem

İMO: İran-Irak sınırında deprem nedeniyle toprak kaymaları oluyor

DİYARBAKIR, (DHA)- İNŞAAT Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7

13 Kasım 2017 19:51

DİYARBAKIR, (DHA)- İNŞAAT Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7.3 büyüklüğünde depremin yaşandığı İran-Irak sınır kesiminde toprak kaymalarının yaşandığı belirtilerek, TMMOB ile oluşturacakları teknik bir heyetin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.
İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi (İMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İMO Diyarbakır Şubesi, merkez üssü Irak Kürt Bölgesi\'nin Süleymaniye kenti olan 7.3 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişimin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı belirtilerek, \"Depremde yaşamını yitirenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Irak Kürt Bölgesi\'nin Süleymaniye kentinde 12 Kasım 2017 günü saat 21.18 sıralarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem İran, Irak, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri\'nde de hissedildi. Deprem nedeniyle özellikle İran-Irak sınırında toprak kaymalarının meydana geldiği yönünde bilgiler alıyoruz. Depremde en çok İran\'ın Kirmanşan eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinin etkilendiği bildirildi. Depremde şimdiye kadar çoğu Kasrı Şirin kentinde olmak üzere yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kirmanşan eyaletinde on binlerce insanın evlerini terk ettiği haberleri geliyor. İMO Diyarbakır Şubesi ile TMMOB\'un oluşturduğu teknik heyetimiz, deprem bölgesinde inceleme yaptıktan sonra detaylı açıklama yapacaktır\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHAMühendisleri Odası DiyarbakırTMMOBDiyarbakırIrak Kürt Bölgesi SüleymaniyeAllahKasımIrak Suriye KuveytBirleşik Arap EmirlikleriDepremDepremdeKirmanşanKasrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24