İMO Genel Başkanı Gökçe: İstanbul 5 afetle karşı karşıya bırakılmıştır

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, 3 gün sürecek \'6\'ncı Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi\' sempozyumu başladı. Sempozyumda konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin \'Kentsel dönüşüm yapın dediysek, böyle yapın demedik\' sözlerini hatırlattı, \"8 bin 500 yıllık tarihi bir kent olan İstanbul\'a yazık olmuştur. Önemli bir deprem bekleyen İstanbul bugün 5 afetle karşı karşıya bırakılmıştır. Kentsel dönüşümden kat üstüne kat yığmanın anlaşıldığı Bursa\'ya yazık olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk planlı kenti olan Ankara\'mıza yazık olmuştur\" dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul ve Trabzon şubeleri tarafından düzenlenen 6\'ncı Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi\'nde düzenlenen sempozyuma Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İMO Genel Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Trabzon Şube Başkanı Mustafa Yaylalı, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İMO Trabzon Şube Başkanı Mustafa Yaylalı, \"Tarihi değerleri korumak ve geleceğe taşımak için bu bilgi şöleni düzenlenmektedir. Bu topraklarda inşa edilen medeniyetleri, miras bırakılanları korumak ve yaşatmak bizim de geçmişimizden almamız gereken vazifemizdir\" ifadelerini kullandı.

\'TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİDİR\'

İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da Türkiye\'nin bir deprem ülkesi olduğunu, tarihi yerlerin de deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Tarihi yapıların korunarak güçlendirilmeleri elzemdir. Depremlerde zarar gören tarihi eserlerin bilançosuna bakıldığında; ne yazık ki ülkemizdeki tarihi eserlerin kaderleriyle baş başa bırakıldığı görülmektedir\" diye konuştu.

\'TOPLUM BİLİNÇLENDİRİLMELİ\'

İMO Genel Başkanı Cemal Gökçe ise birçok kültürel varlığın büyük ölçüde yıprandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Ülkemizin doğan afetlere açık olması, yüksek deprem tehlikesi altında bulunması ve depremlerin yıkıcı etkileri nedeniyle kültür varlıkları önemli ölçüde harap oluyor. Ayrıca çeşitli fiziksel olaylara açık olan eski eserlerimiz büyük ölçüde yıpranıyor ve yok oluyor. Tarihi ve kültürel değeri olan varlıklar aynı zamanda evrensel nitelik taşırlar. Bu nedenle tarihin geçmiş derinliklerinden gelen kültür varlıklarının korunarak sürdürülebilirliklerinin sağlanması gerekiyor. Toplumlara bu kapsamda gerekli ölçüde bilgilerin verilerek bilinçlerinin artırılmasına önemli düzeyde ihtiyaç var. Odamızın bu konuda birçok çalışması da vardır.\"

\'FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Kültürel yapıların korunup, sağlıklı bir şekilde geleceğe devredilmesi için yerel yönetimler başta olmak üzere bir işbirliği içersinde çalışılması gerektiğini savunan Gökçe şöyle devam etti:

\"İstanbul ve Trabzon gibi her karış toprağı tarih ve kültür kokan kentlerimizi nasıl değersizleştirdiğimizin altını bu sempozyumda bir kez daha çizeceğiz. Kültür varlıklarının korunmasında yeni bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu kültürel yapıların korunup, geleceğe devredilmesinin matematiğini oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür varlıklarının oldukça fazla olduğu kentlerde çalıştay ve konferanslar düzenleyerek, geçmişin iyilerini bugünlere taşımaya çalışıyoruz. Çok sayıda tarihi yapıyla yaşıyoruz. Bu yapıların korunup, sağlıklı bir şekilde geleceğe devredilmesi için yerel yönetimler, STK\'lar, meslek odalarının işbirliği yapmaları, tarihi yapıların korunmasını kolaylaştırır. Bu işbirliğinin Trabzon\'da yapılmasını da benimsiyor ve önemsiyoruz.\"

\'AVM VE GÖKDELENLER DE TARİHİ DOKUYU BOZMAKTADIR\'

Kültür varlıkların rantın bir aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Gökçe,Kültür varlıklarını rant uğruna yok etmek, kültürel sürekliği yok etmek anlamına gelmektedir. Bir yandan doğal ve kültürel varlıklar yok edilirken diğer yandan da bu varlıkların oldukça fazla olduğu Bursa ve İstanbul gibi kentlerimizin kentsel alanlarındaki kentsel dokusu, rant uğruna giderek bozulmaya başlamıştır. Bu kentlerde yapılan AVM ve gökdelenler de tarihi dokuyu bozmaktadır. Kültür varlıklarını koruyarak kullanmaya ihtiyacımız var. Bu yapıları iyileştirmek, güçlendirmek ve yaşatmaya ihtiyacımız var\" ifadelerini kullandı.

\'İSTANBUL, BURSA VE ANKARA\'YA YAZIK OLMUŞTUR\'

Çevre ve Şehircilik Bakan Mehmet Özhaseki\'nin kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sözlerini hatırlatan ve İstanbul, Bursa ve Ankara gibi kentlere yazık edildiğini kaydeden İMO Genel Başkanı Cemal Gökçe, şunları söyledi:

\"Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Özhaseki \'Kentsel dönüşüm yapın dediysek, böyle yapın demedik\' diyor. 8 bin 500 yıllık tarihi bir kent olan İstanbul\'a yazık olmuştur. Önemli bir deprem bekleyen İstanbul bugün 5 afetle karşı karşıya bırakılmıştır. Kentsel dönüşümden kat üstüne kat yığmanın anlaşıldığı Bursa\'ya yazık olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk planlı kenti olan Ankara\'mıza yazık olmuştur. Ortak bir akılla herkesin yaşamış olduğu kentleri daha yaşanabilir, daha nitelikli ve çevresel değerleri korumuş bir yer haline getirmek için bir dayanışma içerisine girmek gerekiyor. İstanbul\'da iki yakada 2 kent oluşturulmak isteniyor. Oysa İstanbul\'un daha da bozulmaması için İstanbul\'un göç alan bir kent değil, göç veren bir kent olması gerekiyor. Anadolu\'nun kentlerinin bir çekim merkezi haline getirilmesi gerekir. Aksi halde 25 milyonluk bir İstanbul, 45 milyonluk bir Trakya yaratırız ki, Türkiye topraklarının yüzde 8\'ini oluşturan bu bölgenin 45 milyonluk bir nüfusu bundan sonra taşıyabilme şansı yoktur.\"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bu tür sempozyumların gelecek nesillere ve imar çalışmalarına ışık tutacağını söyledi. Tarihi yapıların korunması ve güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı sempozyum 3 gün sürecek.



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