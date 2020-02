İMO Bursa Şube Başkanı Albayrak: Heyelan bölgeleri tespit edilmeli

BURSA, (DHA)- İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, \"Heyelan yaşanabilecek bölgeler varsa önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı. Oda olarak kamu kurum ve kuruluşlarımıza her zaman teknik desteğimizi sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz\" dedi.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mustafa Er, Sayman Üyesi Ayşe Asena Dişbudak, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Dağdelen ile birlikte kendisi de inşaat mühendisi olan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yi makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali\'ye, Bursa\'da, 2019 Mayıs ayında gerçekleşecek Uluslararası 10\'uncu Beton Kongresi hakkında bilgi veren Albayrak, Başkan Edebali’den destek sözü aldı.

Yönetim Kurulu üyelerine, Yıldırım Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları anlatan Başkan Edebali, kentsel dönüşüm projesindeki son durumu aktardı. Heyelan felaketini yaşayan Mollaarap’ta da kentsel dönüşüm planladıklarını belirten Edebali, “Kimsenin mağdur olmaması ve sorunun bir an önce çözümü için çalışıyoruz” dedi.

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak da, heyelan bölgelerindeki yapılaşmaların kaldırılması gerektiğini söyleyerek, “Heyelan yaşanabilecek bölgeler varsa önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı. Oda olarak kamu kurum ve kuruluşlarımıza her zaman teknik desteğimizi sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

Başkan Albayrak, meslektaşına sektör ve inşaat mühendislerinin koşulları hakkında da bilgi verdi.



