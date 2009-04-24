Immel'e uyuşturucu davası

Almanya'nın eski milli kalecisi Eike İmmel'e (48) karşı uyuşturucu aldığı iddiasıyla dava açıldı.



Bild gazetesi, Dortmund Savılığı'nın, İmmel'in Schwerte kentindeki bir lokalde 10 bin Avro'luk uyuşturucu aldığı gerekçesiyle bir dava açıldığının doğruladığını belirtti.



Gazetenin haberinde, İmmel'in 2007 yılında bir uyuşturucu satıcısından küçük miktarlarda kokain almakla suçlandığı, uyuşturucu satıcısı hakkında da dava açıldığından dolayı İmmel'in de mahkemeye çıkacağı ifade edildi.



İmmel ise bu davanın kendisine yönelik bir entrika olduğunu savunarak, "Ben uyuşturucu almıyorum. Söz konusu zamanda böyle bir şey alacak kadar param da yoktu" dedi.



Eike İmmel'in uzun zamandan bu yana sağlık sorunları ve acılar çektiği belirtilen haberde, kalçasındaki acıların katlanılmaz olduğu, yürürken bile zorluk çektiği ifade edildi.



İmmel, Alman Milli Takımında 19 kez forma giymiş, 1988 yılında Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde de Alman Milli Takım forması ile sahaya çıkmış, 1992 yılında da VfB Stuttgart ile Almanya şampiyonluğunu yaşamıştı.

