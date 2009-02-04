İMKB’yi Ocak’ta IMF beklentisi kurtardı

2008'de yerle bir olan dış borsalar 2009'a da kötü başladı. Dünya borsaları ocakta düşerken, İMKB'yi IMF beklentisi tuttu. Ocak ayında en çok kayıp yüzde 14 ile Rus borsasında yaşandı. Türkiye-IMF görüşmelerine yönelik beklentiler İMKB'deki kaybı yüzde 1,8'le sınırladı.



Referans gazetesinde yer alan bir habere göre 2009 yılına küresel krizin etkilerinin yavaşlayacağı umuduyla giren global borsalar için ocak ayı da iç açıcı geçmedi. Uluslararası arenada finans sisteminin hâlâ alarm veriyor olması, reel kesimde giderek azalan istihdam ve birçok sektörün resmen durma noktasına gelmesi borsaların 2009'a yönelik umutlarını da törpüledi. Global borsalar arasında son bir ayda en büyük kayıbı Rusya verdi. Rus borsasının ardından ocak ayında en büyük kayıp Avusturya, Almanya ve Japonya borsalarında yaşandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı (İMKB) ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapılacağı beklentisi tuttu.



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39 yılın en kötü ocak ayı



2009'un ilk ayını en karamsar geçiren ülke Rusya borsası oldu ve ocakta yüzde 14,4 düşüş kaydetti. Rusya'nın resesyonla karşı karşıya kalması ve ülkede petrol fiyatlarının temmuz ayından bu yana yüzde 70 civarında gerilemesi ülkedeki sıkıntıyı artırıyor. Avusturya, Almanya ve Japonya borsaları da ocakta yüzde 9'ar kayıpla Rusya'nın ardından en çok değer kaybeden piyasalar oldu.



Krizin anavatanı ABD'de 2008 yılında yüzde 33,8 değer kaybeden Dow Jones borsası 30 Aralık 2008 ile 30 Ocak 2009 arasında da yüzde 7,71 değer kaybetti. Dow Jones bu tarihler arasında 8.000 puan seviyesine kadar geriledi. 1970 yılından bu yana en kötü ocak ayını geçiren Dow Jones için 8.000 puan seviyesi kritik olarak kabul ediliyor. Dow Jones'in 7.940 puanın altında kalması halinde borsada yeni dip seviyelerinin oluşması bekleniyor. Fransa borsası CAC da 30 Aralık 2008 ile 30 Ocak 2009 arasında Dow Jones gibi yüzde 7,5 değer kaybetti.



Türkiye'de IMF beklentisi



2009'un ilk ayını gelişmekte olan ülke piyasalarının, gelişmiş ülke borsalarına oranla daha iyi geçirdiği gözlendi. 30 Aralık 2008 ile 30 Ocak 2009 arasında yüzde 4,66'lık yükseliş ile Brezilya değer artışının yaşandığı tek borsa oldu. Bu tarihler arasında Arjantin, Türkiye ve Güney Afrika borsalarındaki değer kayıpları Avrupa piyasalarının altında gerçekleşti. Ocak ayında, Arjantin borsası Merval yüzde 0,19, Güney Afrika borsası Jalsh yüzde 3,64 değer kaybetti. İMKB'deki kayıp ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. İMKB'deki kaybın diğer ülke borsalarına oranla düşük kalmasında hükümetin bir süredir IMF ile yapması beklenen anlaşmaya yönelik olumlu beklentiler etkili oluyor.

