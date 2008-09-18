İMKB’yi İngiltere ve Rusya salladı

Borsa 2008’in en düşük değerini gördü

İMKB 5 günde 43 milyar $ eridi

Rusya borsasında işlemler bugün de durdu

Lloyds ile HBOS birleşmek için görüşüyor

ABD Hazine'si Fed'e kaynak yaratacak

ABD`den sonra sıra İngiltere`de mi?

FED’in AIG’i kurtarma planının piyasalardaki etkisi kısa sürdü. Bu kez İngiltere ve Rusya moral bozdu. Gün içinde yüzde 5 değer kaybeden İMKB, günü yüzde 2.99 kayıpla tamamladı. Dolar 1.28 YTL’yi aştıABD Merkez Bankası’nın (FED) dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG’ye 85 milyar dolarlık bir kurtarma planı sunması, piyasalardaki tansiyonu kısa süreli düşürdü. İngiliz mortgage kredi bankası HBOS ve Rusya’dan gelen haberler piyasaları tekrar salladı.ABD borsası yüzde 1.92 değer kaybıyla güne başlarken, İMKB yüzde 2.99 oranında değer kaybetti. İMKB’deki üç günlük kayıp yüzde 11.63’ü buldu. Sabah 1.2590 YTL’ye gerilen dolar 1.2853 YTL’ye yükseldi. Faiz ise yüzde 19.62’ye çıktı.FED’in AIG’ye destek olmasının etkisiyle Asya ve Avrupa borsalarının ardından İMKB de güne yüzde 3 yükselişle başladı. Ancak, öğleden sonra sabahki alımlar satışa döndü. Endeks, seans içinde yüzde 5’i bulan oranda değer kaybetti. Böylece, 2006 Haziran ayı seviyelerine geriledi. Günü yüzde 2.99 kayıpla 32 bin 727 puandan tamamladı. Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 1’i aştı.Rus borsasında ve bono piyasasında işlemler önceki gün olduğu gibi dün de durduruldu. Enerji ihracatçısı Rusya’nın petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle sıkıntıya girdiği belirtiliyor. Rusya’daki en büyük bankalardan Gazprombank, Sberbank, VTB’nin finansal sıkıntı içinde olduğu söylentileri de borsadaki kayıpları artırınca, Rus Maliye Bakanlığı, bankalara 60 milyar dolarlık fon sözü verdi. Ruble de dolar karşısında 8 Ağustos’tan bu yana yüzde 5 değer kaybetti.Rusya’nın 1998’de yaşanan devalüasyondan bu yana en büyük kriz içinde olduğu belirtiliyor. Rus borsasındaki üç günlük kayıp yüzde 25’i buldu. Rusya’daki satışlar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yayıldı. Uzmanlar, krizin ABD’nin ardından İngiltere ve Rusya’daki bankalara yayılmış olması, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini tetiklediğini kaydetti.İngiliz HBOS’la ilgili söylentilerin etkisiyle hisseleri yüzde 51 değer kaybetti. Bankanın sermayesinin yeterli olduğunu açıklayan HBOS yetkilileri, İngiliz Lloyds’un HBOS’la ortaklık görüşmeleri yaptığını kaydetti. Ancak, İngiltere’den sadece HBOS’la ilgili değil, diğer konut kredisi kurumlarıyla da ilgili olumsuz haberler geldi. Moody’s, İngiltere’deki bazı konut kredisi şirketlerinin notlarını düşürdü.Bu arada, FED’in AIG’nin krizi aşması için destek olması, Lloyds’un HBOS’la birleşeceği haberi, Barclays’ın Lehman Brothers’ın bazı varlıklarını satın alması piyasalara kısa süren bir moral vermiş olsa da, uzmanlar, piyasalardaki tedirginliğin devam ettiğini düşünüyor.FED’in AIG’ye yaptığı 85 milyar dolarlık yardımın yeterli olup olmayacağını sorgulayan piyasalar, batma sırasının hangi şirkette olacağını düşünüyor.