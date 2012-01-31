-İMKB'nin halka arza hazırlanıyor İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - İMKB Başkanı İbrahim Turhan, halka arzda çeşitli blok satış yöntemleri olabileceğini, ancak mutlaka halka arz olmayı istediklerini, tek bir yöntemle bütün özelleştirmenin yapılması diye bir şartın olmadığını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 30. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ''Finansal Piyasalarda Reform ve Düzenleme'' başlıklı konferans sırasında gazetecilerin halka arza ilişkin sorularını yanıtlayan Turhan, baştan beri zaten halka açık bir şirket olma isteği bulunduğunu vurguladı. Turhan, ''Bunun içinde çeşitli blok satış yöntemleri olabilir. Ama mutlaka halka arz olmasını istiyoruz. Neticede tek bir yöntemle bütün özelleştirmeyi yapacaksınız diye bir şart yok. Özelleştirmelerde kısmen nitelikli yatırımcıya satış oluyor, kısmen halka arz oluyor. Ama İMKB'de halka arz mutlaka olacak'' şeklinde konuştu. Bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair Turhan, şu anda takvim veremeyeceğini ifade etti. İMKB Başkanı İbrahim Turhan, şirketleşmeyle ilgili de kanunu beklediklerini belirtti.