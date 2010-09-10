-İMKB'NİN DEĞERİ 420 MİLYAR LİRAYI AŞTI İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen yıl sonu itibariyle 350 milyar 761 milyon lira olan şirketlerin toplam piyasa değeri, geçen ay sonu 420 milyar 308 milyon liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi Akbank olurken, ilk üç sırayı bankalar aldı. İMKB verilerinden derlenen bilgiye göre, 1987 yılında sadece 3 milyon liralık piyasa değeri bulunan İMKB, yıllar içinde piyasa değerini katlarken, ilk kez 1995 yılında 1 milyar liranın üzerini gördü. İMKB'deki şirketlerin toplam piyasa değerleri 1996 yılında 3 milyar 725 milyon liraya, 1999 yılında 61 milyar 137 milyon liraya, 2005 yılında ise 218 milyar 318 milyon liraya yükseldi. 2007 yılında 335 milyar liranın üzerine çıkan piyasa değeri 2008 yılında 182 milyar liraya geriledi, geçen yıl yeniden yükselerek 350 milyar 761 milyon lira seviyesini gördü. Son günlerde 61 bin puan seviyelerinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran İMKB'de şirketler de piyasa değerlerini artırdı. İMKB verilerine göre 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri 420 milyar 308 milyon liraya ulaştı. Borsa'nın en değerli şirketi 32 milyar 400 milyon lira piyasa değeri ile Akbank olurken, Akbank'ı 31 milyar 80 milyon lira ile Garanti Bankası izledi. Listenin üçüncü sırasında yine bir banka yer aldı, İş Bankası'nın piyasa değeri ise 25 milyar 308 milyon 397 bin lira oldu. Türk Telekom geçen ay sonu itibariyle 22 milyar 50 milyon lira piyasa değerine ulaşarak İMKB'nin en değerli dördüncü şirketi olurken, Turkcell'in piyasa değeri değeri 21 milyar 230 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın piyasa değeri 19 milyar 822 milyon 554 lira, Halk Bankası'nın ise 15 milyar 500 milyon lira oldu. Listenin sekizinci sırasında 14 milyar 370 milyon 89 bin lira piyasa değeri ile Koç Holding, dokuzuncu sırasında 14 milyar 78 milyon 787 bin lira Sabancı Holding, onuncu sırasında ise 12 milyar 210 milyon lira ile de Enka İnşaat yer aldı.