İMKB’den bu yıl 1 milyar dolar çıktı

SPK Başkanı Erol, bu yıl İMKB’den net 1 milyar dolar çıkış olduğunu belirterek, yaşanan son çıkışların süpriz olmadığını ve endişe edilmemesi gerektiğini kaydetti.



Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Turan Erol, yıl başından bu yana İMKB’den 3 milyar dolarlık yabancı çıkışı olduğunu, ancak yerli halka arzlar sayesinde net çıkışın 1 milyar dolara indiğini söyledi. Mayıs ayında Türk Telekom’un yüzde 15 hissesinin halka arzında 1.9 milyar dolarlık hasılat elde edilmişti.



Erol, Kasım-Aralık döneminin yabancı yatırım fonlarının ödeme dönemi olması nedeniyle, yaşanan son çıkışların süpriz olmadığını ve endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.



Erol, hisse senetlerinde yerli yatırımcıya stopajın sıfırlanmasının etkilerinin henüz hissedilmediğini ve bir ay içerisinde görülebileceğini söyledi. Erol, Maliye Bakanlığı’ndan VOB ve hisse fonları konusunda da stopaj indirimi beklediklerini söyledi.



YTL ve döviz likiditesi iyi yönetilmeli



Erol, bir yıllık süreçte makro düzeyde hem YTL hem döviz likiditesinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini, süreç bu şekilde atlatıldığında reel sektör ve finans sektörünün geleceğinin iyi olduğunu düşündüklerini kaydetti.



SPK Başkanı, İMKB’de işlem gören şirketlerin döviz açık pozisyonlarının 20 milyar dolar, finansman borçlarının da 70 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.



Erol, SPK’nın seans salonuna ilişkin düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 yıl ertelenmesine ilişkin olarak, piyasanın koşullarını dikkate aldıklarını, aracı kurumların ve brokerların daha iyi şartlarda çalışmasını istedikleri için böyle bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

