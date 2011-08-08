-İMKB'DEKİ DÜŞÜŞ 1.500 PUANI AŞTI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İMKB 100 Endeksi, önceki kapanışa göre 1.696,67 puanlık düşüşle ilk seansın kapanışına doğru 54.568,85 puan seviyesine geriledi. Cuma günü 56.265,52 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi, güne 1.153,74 puan ve yüzde 2,05'lik kayıpla 55.111,78 puandan başladı. Daha sonra yatay bir seyir izleyen endeks ilk seansın kapanışına doğru gelen satışlarla 55 bin puanın altına kadar geriledi. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.696,67 puan ve yüzde 3,02 kayıpla 54.568,85 seviyesinde bulunuyor. Endeks bu seviyeleri son olarak geçen yıl temmuz ayında görmüştü.