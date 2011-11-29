-İMKB'de yatırımcıya tedbir gelecek İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, önümüzdeki dönemde yatırımcı bazında tedbirlerin devreye gireceğini belirterek, ''Üç aşamalı tedbirler getireceğiz. İlk aşamada yatırımcı bazında brüt takas. Tekrarı halinde yatırımcı bazında depo şartı. Bu da tutmazsa yatırımcının borsadan boykotuna kadar gidebilecek sonuçlar çıkacak ortaya'' dedi. İMKB'nin olağanüstü genel kurulunda konuşan Erkan, İMKB'de kurumsal yatırımcı eksikliğine dikkati çekerek, bunun İMKB'deki volatiliteyi artırdığını anlattı. Erkan, yerli kurumsal yatırımcının tabanı geliştikçe İMKB'nin daha az oynak karaktere sahip olacağının altını çizerek, bu yıl dünya borsalarında işlem hacimleri düşerken İMKB'de ciddi artışlar yaşandığını kaydetti. Yabancı yatırımcıların halka açık piyasa değeri içindeki payının düştüğüne, 2,5 milyar dolarlık satışın Türkiye'den çıkış anlamına gelmeyeceğine dikkati çeken Erkan, geniş zaman dilimlerine bakmak gerektiğini söyledi. Piyasa yapıcılığı, emir iptali, alıcı satıcı kodlarının gösterilmemesi, fiyat adımlarının küçültülmesi gibi değişikliklerin işlem hacmine etkisine ilişkin şu bilgileri verdi: ''İşlem hacminde 5 aylık dönemde yüzde 56'lık, 8 aylık dönemde yüzde 48'lik, 1 senelik dönemde yüzde 26'lık artış görüyoruz. Fiyat oynaklığında 5 ayda yüzde 2'lik, 8 ayda yüzde 5'lik, bir yıllık dönemde yüzde 7'lik azalma görüyoruz.'' Yurt dışı faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Erkan, yurt dışından Türkiye'nin ekonomik gelişmesi ve sermaye piyasalarına büyük ilgi gösterildiğini belirterek, önümüzdeki yıllarda Güney Kore'den, Tayvan'dan ve Avrupa'dan çeşitli yollarla sermayenin Türkiye'ye gelebileceğini anlattı. Erkan, 2012 projelerine ilişkin olarak ise, şunları kaydetti: ''Hisse senedi alım satım sistemini artık değiştiriyoruz. Ekran görüntüsü haricinde hiçbir şey eski sistem değil. Çok değişti ve hepsine hakimiz. Birçok uygulamayı bu sistem üzerine geliştirdik, kapasitesini artırdık, işlem hızlarını artırdık. Ama artık yeni bir jenerasyona geçmemiz lazım. Son süratle çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıl eylül ayına kadar zannediyorum testleri de bitirmiş olacağız. Umut ediyorum 2012 sonuna kadar yepyeni bir jenerasyon yazılımı, yüzde 100'üne kendimizin sahip olduğu, fikri mülkiyetine tamamen sahip olduğumuz bir sistemi devreye sokuyoruz.'' Büyük Emirler Pazarı oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini, ancak bunu yeni sistem üzerinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Erkan, böylece kurumsal yatırımcıların dışarıdan yaptıkları işlemlerin ciddi kısmının çekileceğine inancını ifade etti. Erkan, yeni sistemle birlikte fiyat adımlarının bir miktar küçülmesine başlanacağını bildirdi. Önümüzdeki dönemde yatırımcı bazında tedbirlerin de devreye gireceğini aktaran Erkan, ''Üç aşamalı tedbirler getireceğiz. İlk aşamada yatırımcı bazında brüt takas. Tekrarı halinde yatırımcı bazında depo şartı. Bu da tutmazsa yatırımcının borsadan boykotuna kadar gidebilecek sonuçlar çıkacak ortaya. Biz artık piyasamızda kötü oyuncuların, piyasa bozucu hareketlerin önüne geçme fırsatını bu yeni sistemde yakalayabileceğiz'' dedi. -2012 projeleri- İMKB Başkanı Erkan, diğer 2012 projelerine değinerek, İMKB'de işlem gören menkul kıymetler üzerine opsiyon piyasasını hayata geçirmek için yasada buna imkan tanıyan maddeler bulunduğunu, kendi mevzuatlarının buna imkan tanıdığını, bu piyasayı hayata geçirmek için hazır olduklarını, testlerini yaptıklarını ve çok kısa zamanda devreye alacak durumda bulunduklarını kaydetti. Erkan, diğer 2012 projelerini şöyle sıraladı: ''İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi projesinin 2012 yılı ilk yarısında tamamlanmasını planlıyoruz. Şirketlerin hak kullanımıyla ilgili olarak KAP sistemi aracılığıyla duyurmakta oldukları bilgilerin veri olarak da kullanılabilmesine yönelik olarak KAP altyapısı yeniden tasarlanmış olup çalışmalar tamamlanmak üzeredir.'' Renovasyon projesine de değinen Hüseyin Erkan, İstinye'deki bina ve Ataşehir'de bazı yatırımlar yapmak istediklerini, bunun için bütçeye ciddi bir yatırım ödeneği konulduğunu söyledi. Oluşturmak istedikleri ikiz yapının teknik bir gerekliliğin sonucu olduğuna işaret eden Erkan, İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bölgenin merkezi haline gelmeyi planladıklarını, bu nedenle hataya tahammülleri olmadığını ve birbirine eşit kapasitede iki merkeze ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Erkan, bir yandan yeni yer için yatırımlar sürerken, mevcut yerin korunması ve belirsizliğe yer bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, İMKB'nin hukuki şeklinin de değişmeye başladığını ve çok kısa zamanda sonuçlanmasının beklendiğini bildirdil.