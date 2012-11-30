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Ekonomi

İMKB'de tarihi rekor

İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,84 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu

30 Kasım 2012 21:26

 

ABD'deki "mali uçurum" ile ilgili iyimserlik ve dış ticaret açığının beklentilerin altında gelmesi İMKB'de yükseliş isteğini artırdı. Endeks günü tarihinin en yüksek kapanışı olan 73.058,51 puanla kapandı.
 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi günü 609,62 puanlık yükselişle tarihinin en yüksek kapanışı olan 73.058,51 puandan kapattı.
 
İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,84 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. Endeks gün içinde en düşük 72.418,55 puanı görürken, günün en yüksek seviyesinden kapanış yaptı.
 
Analistler, yurtdışı piyasaların ABD'deki ''mali uçurum'' ile ilgili iyimserliğinden de destek alan İMKB'nin, yurtiçinde açıklanan ekim ayı dış ticaret açığının 5,5 milyar dolar ile beklentilerin altında gelmesiyle yükseliş isteğinin arttığını ve özellikle banka hisselerinde görülen güçlü alışlarla endeksin kapanış rekorunu kırdığını belirtti.
 

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