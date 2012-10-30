İMKB'de tarihi rekor!

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1.008,50 puanlık yükselişle tarihi kapanış zirvesi olan 71 bin 716,91 puan ile kapattı. Endeksin daha önceki zirvesi 9 Kasım 2010 tarihindeki kapanış değeri olan 71 bin 543 puandı.

İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 1,43 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira oldu.

İMKB 100 endeksi 2. seansta ilk seans kapanışına göre ise 650,16 puan ve yüzde 0,91 oranında değer kazandı.

İMKB'nin bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu günlerde yurtdışında çok önemli değişimlerin olmaması İMKB'nin güne yatay başlamasını sağladı.

Avrupa'daki olumlu havanın etkisiyle yeniden yükselişe geçen İMKB'de, Moodys'in not artışı hakkında yaptığı değerlendirmeler negatif algılansa da, Avrupa'daki iyimser havanın devam etmesi ve Fitch'in 8 Kasım tarihindeki toplantıya yönelik güçlü beklentiler İMKB'yi tarihi zirvelerine doğru taşıdı.

Bununla birlikte İMKB 100'de 25 Ekim 2010 tarihinde gün içinde görülen 71 bin 777 seviyesi, tarihi zirve olma özelliğini bugün de korudu.