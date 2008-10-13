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Ekonomi

İMKB’de seans saatleri uzatıldı

Hisse Senetleri Piyasasında seans saatleri yeniden düzenlendi. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle İMKB’de birinci seans işlemleri 12:30’da sona erecek.

13 Ekim 2008 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan (İMKB) yapılan açıklamada, Hisse Senetleri Piyasasında disketle emir iletimi uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı, elektronik emir iletim modu işleyiş kuralları ile birinci seans saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Disketle emir iletiminin sona ermesi nedeniyle üyelerin özellikle yoğun günlerde emirlerini rahatça iletebilmeleri amacıyla birinci seans başlangıcındaki açılış seansının toplam 15 dakikalık (10 5) süresinin, mevcut durumda 10 dakika olarak uygulanan emir toplama bölümünün 5 dakika uzatılarak 20 dakikaya (15 5) çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca, iki seans arasındaki 120 dakikalık öğle arasının 30 dakika kısaltılarak 90 dakikaya indirilmesine ve bu sürenin birinci seansın 12.00 olan bitiş saatine eklenerek, seansın yarım saat uzatılmak suretiyle 12.30'da bitirilmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre açılış seansı emir toplama 9.30-9.45, açılış emir eşleme 9.45-9.50, sürekli müzayede ise 9.50-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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