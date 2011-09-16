-İMKB'de iki haftalık artış yüzde 7'yi aştı İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - İMKB 100 Endeksi, ağustos ayı sonuna göre ortalama yüzde 7,12 oranında yükseldi. Özellikle son iki gündür gerçekleşen artışlarla endekste 40 gün önceki değerler görülürken 57.800 puan seviyesine yaklaşıldı. Ağustos ayını 8.349,59 puan ve yüzde 13,40 oranında kayıpla 53.946,09 puandan tamamlayan İMKB 100 Endeksi, son günlerde yakaladığı yükseliş trendi ile 58.000 puanı zorlayan bir seyir izliyor. Dün, 4 Ağustos 2011 Perşembe gününden sonra ilk kez 57.000 puanın üstünde kapanış yapan endeks bugünkü ilk seansta da 499,64 puan artarak 57.615,28 puana çıktı. İkinci seansta iniş-çıkışlı bir seyir gösteren endeks özellikle seansın ortalarına doğru hızlanan bir yükseliş gösterdi. Endeks kapanışa yaklaşık 1.5 saat kala, geçen ağustos ayının sonuna göre 3.838,36 puan ve yüzde 7,12 oranında artışla 57.784,45 puan seviyesinde bulunuyor.