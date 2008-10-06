İMKB'de düşüş sürüyor

Piyasalar yeni haftaya büyük bir tedirginlikle başladı. Faiz ve dolar yükselirken borsa düşüyor.



Dolar



Dolarda geçen cuma başlayan yükseliş devam ediyor. Açılışla birlikte alımlar etkili olurken dolar bir ara 1.3450 YTL'ye kadar yükseldi. Dolar öğle saatlerine gelinirken cumaya göre yüzde 2.5 artışla 1.3340 YTL'den el değiştiriyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,3040 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,7920 YTL olmuştu.



İMKB



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi açılışın ardından gerilemeye devam ediyor. Satışlar aynı şekilde devam ediyor. Endeksteki değer kaybı bir ara yüzde 6'yı aşarken, öğle saatlerine doğru yüzde 5.7'ye geriledi. Borsa 32 bin 500-600 bölgesinde tutunmaya çalışıyor.



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 1.484.72 puan azalarak 33.068,28 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 4,30 değer kaybetti.



Faiz



Faizler yüzde 20'yi aştı. Cumaya göre yüzde 2.5'e yakın bir artışla yüzde 20.27 seviyesinde bulunuyor.



Parite



Dolar Euro’ya karşı çok kuvvetli görünüyor. ABD'deki krizin Avrupa'ya da yansıdığının kesinleşmesi ile dolar Euro’ya karşı yüzde 1.3 değer kazandı ve parite 1.36'nın altına sarktı. Dolar son 13 ayın zirvesinde bulunuyor.



Borsada kan kaybı sürüyor



Cuma günü yüzde 4'ün üzerinde değer yitiren borsada kayıp sürüyor. Açılışta yüzde 6'yı aşan bir kayıpla 32 bin 300 bölgesine kadar gerileyen endeks, 32 bin 500 civarında dengelenmeye çalışıyor.



ABD'nin ardından Avrupa'da artan kaygılar ve yurtdışı borsalardaki satış baskısının İMKB'ye de olumsuz yansıdığını anlatan uzmanlar, seyri bundan sonra da yurtdışı piyasaların belirleyeceğini ifade ediyor.



TSKB Yatırım'dan Kıdemli Uzman Sibel Alpsal, ekonomik verilerde kalıcı olumlu bir gelişme görülmediği sürece, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yaşanacak yükselişlerin tepki olarak kalabileceğine dikkat çekti. Alpsal şöyle devam etti:

" Geri çekilmelerde de yurtdışında önemli destekler kırılırken, İMKB'de de aşağı yönlü hareketin ardından, son birkaç gün için önemli gördüğümüz 32000 seviyesi halen korunuyor. Ancak olumsuz haber akışının devam etmesi halinde, yurtdışı piyasalarla birlikte İMKB de bu yeniden fiyatlama sürece karşı koyamayacaktır. Böyle bir durumda ilk olarak Eylül ayı ortalarında gördüğümüz 30900-30000 seviyeleri destek olabilecek ve kısa vadeli yükseliş görülebilecektir. Ancak uzun vadeli iyileşme için makro ekonomik verilerde kalıcı iyileşme takip edilmelidir."



Uluslararası borsalar tepetaklak



Küresel finansal krizin etkilerinin Avrupa'da da ciddi biçimde hissedilmeye başlanması ve bir çok bankanın mali sıkıntıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Avrupa borsaları da hızla düşüyor.



Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan “FTSEurofirst 300” endeksi yüzde 4.15 değer yitirirken, Londra'dan Almanya'ya, Fransa'dan İtalya'ya kadar bütün büyük borsalarda yüzde 5'e varan kayıplar izleniyor. Öte yandan Rus borsasındaki kayıp ise yüzde 8'e yaklaştı.

Bankalararası piyasada en iyi dolar alış satış kotasyonları, bu sabah 1.3350 YTL'ye yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Bankacılar global kaygıların etkisiyle Japon Yeni'nin dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesinin carry trade adı verilen düşük faizli para birimlerinden borçlanıp yüksek getirili finansal enstrümanlara yatırım yapma eğilimini zayıflatmasının YTL'yi son 6 ayın en yüksek seviyesine taşıdığını belirtti.



Dünya piyasaları kaygılı



Avrupa'nın global finansal krize tek sesle cevap verememesinin ve 700 milyar dolar değerindeki ABD banka kurtarma paketinin global resesyonu önleyemeyeceği endişeleriyle Asya borsaları yüzde 4 civarında düşerken,yen euro karşısında son iki yılın en yüksek değerlerine yükseldi.



Güvenli yatırım araçlarına yönelim sonrasında ABD ve Japonya devlet tahvil fiyatları yükselirken, yen ve İsviçre frankına olan talep özellikle Cuma günü ABD Eylül istihdamında son beş buçuk yılın en keskin düşüşün açıklamasının ardından arttı.





